Na servisih vsako zimo veliko dela zaradi brezbrižnih voznikov

28. november 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le ustrezne zimske pnevmatike na vozilu še zdaleč niso dovolj, da se v zimo odpeljete dobro pripravljeni. Veliko lahko za varno vožnjo storite že sami, nekatere stvari pa je treba zaupati mehanikom.

V Avtomobilnosti se posvečamo tako vozilom kot voznikom. Za nami so že prve pošiljke snega, večina letnih pnevmatik je zamenjanih z zimskimi, opažajo policisti in vulkanizerji, kljub temu pa vsako leto ob cesti ali doma obtiči veliko vozil, ki potrebujejo strokovno pomoč. Mehaniki opažajo, da so vozniki pogosto brezbrižni in ne poskrbijo dovolj, da bi njihovo vozilo v zimskih razmerah delovalo brezhibno.

Vozila, ki so dobro pripravljena na zimo, so varnejša v prometu, smo v Avtomobilnosti skupaj z zavarovalnicami ocenili v eni od akcij v preteklih zimah. Pred leti, ko smo v Avtomobilnosti pozvali voznike, da pripeljejo avto na preventivni pregled, je bil odziv velik, opazili pa smo, da so se v večini odzvale starejše gospe in tisti, ki ne znajo sami pregledati količine tekočine proti zmrzovanju, olja, ustreznega profila pnevmatik.

Akumulator šibka točka vozila

Zima je letos že pokazala zobe, pooblaščeni in nepooblaščeni serviserji pa vse, ki tega še niso storili, pozivajo na brezplačne preglede vozila. Zima je za avtomobile najbolj neizprosen del leta in zato posebej zahteven preizkus.

Če ste vešči, lahko sami dolivate zimsko tekočino za stekla ter preverite metlice brisalcev in obrabljenost pnevmatik, mehanikom pa zaupajte pregled hladilne tekočine, akumulatorja in ogrevalnega sistema, dobro je pregledati tudi podvozje in zavorni sistem. Prav na teh najbolj izpostavljenih delih vozila so napake najpogostejše.

Upehani akumulatorji so pozimi najpogostejši vzrok težav voznikov, opažajo serviserji. Učinkovitost akumulatorja pada z nižanjem temperature. Pri 0 °C ima le 80 % svoje nazivne zmogljivosti, pri -20 °C pa le še 50 %. Pri akumulatorju je treba pregledati, očistiti in namazati kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah. Življenjska doba akumulatorja je med štirimi in petimi leti.

Pri zavarovalnici Triglav predlagajo enostaven način, da preverite, ali je akumulator že utrujen. To preverite tako, da v temi in pri ugasnjenem motorju za nekaj minut prižgete dolge luči in nato zaženete motor. Če bodo luči pri prižganem motorju svetile opazno svetleje, je akumulator v slabem stanju in ga bo treba zamenjati.

Brisalci ključni za varnost

Preveriti je treba hladilno tekočino v hladilniku avta in doliti sredstvo, ki bo pred zmrzovanjem vozilo varovalo vsaj do temperature -25 °C. Ne pozabite doliti pralne tekočine, podrobno pa preglejte tudi brisalnike stekel in jih po potrebi zamenjajte.

Na AMZS-ju pravijo, da pri metlicah brisalcev ne varčujete. Njihovi nasveti so, da ob menjavi metlic primerjate cene, saj so razlike za enake metlice lahko občutne. Če se le da, preverite starost (novo zapakiranih) metlic, saj ta vpliva na kakovost, pozorno sledite navodilom za menjavo in večkrat temeljito očistite vetrobransko steklo, saj s tem tudi metlice delujejo bolje.

Pri sistemu za dovod zraka v vozilo je priporočljivo preveriti, ali so v sistemu tujki (smeti ali posušeno listje). Listje se navlaži, prezračevalni sistem pa zato v notranjost še dodatno piha vlago v vozilo, ki se nabira na steklu, ker je prehod toplote tam najvišji. Prav zato se lahko zgodi, da stekla zamrznejo od znotraj. To se po navadi zgodi, ko se z ogretim avtomobilom, z veliko vlage, zvečer pripeljemo domov, zjutraj pa imamo led na notranji strani stekel.

V dežju in snegu vodo v notranjost vozila pogosto vnašamo s čevlji, če imamo v vozilu tekstilne preproge, je še toliko slabše, zato je pozimi v vozilo dobro namestiti gumijaste preproge.

Na servisu vam bodo pregledali tudi stanje klinastega jermena. Preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav. Pri vozilih z dizelskim motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo. Ne pozabite na tesnila vrat. Če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila. Občasen vbrizg antikorozivnega sredstva bo preprečil tudi pomrznjenje ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika.

V Avtomobilnosti smo se posvetili tudi vožnji po snegu. Kako elektronika pomaga štirikolesnemu pogonu?

Gregor Prebil