Poudarki 45. izdaja koledarja Pirelli

Tudi za nekaj slovenskih izbrancev Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Letos je izšla 45. izdaja legendarnega koledarja Pirelli s temnopolto različico Alice v čudežni deželi. Foto: Tim Walker Sorodne novice Foto: Na Pirellijevem koledarju temnopolta različica Alice v Čudežni deželi Dodaj v

Najnovejša izdaja legendarnega koledarja Pirelli tudi za nekaj Slovencev

Koledar Pirelli

29. marec 2018 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tu je 45. izdaja legendarnega koledarja Pirelli, ki že od šestdesetih let prejšnjega stoletja navdušuje estete po vsem svetu. Pri podjetju Špan ga bodo tudi letos podelili nekaj izbrancem.

Legendarni koledar, ki nastaja od leta 1964, ni bil nikoli na prodaj, temveč vsako leto vse izvode podarijo Pirellijevim strankam ter pomembnim osebnostim. V več kot 50 letih ga je ustvarjalo 35 svetovno znanih fotografov, ki so na njem na izzivalen, a vedno izjemno estetski način ovekovečili najlepše ter najbolj zanimive ženske in moške tega sveta.

Zaradi svetovne ekonomske recesije so ga prenehali izdajati po letu 1974, a se je vrnil 10 let pozneje in od takrat redno izhaja. Ob njegovi 50. obletnici, leta 2014, se je skupina Pirelli The Cal odločila objaviti leta 1986 cenzurirano izdajo, ki jo je leto prej ustvaril Helmut Newton in je nato 30 let samevala v Pirellijevem arhivu.

Tema letošnjega koledarja je temnopolta različica Alice v čudežni deželi. Tako kot vsako leto ga bo podjetje Špan iz Brezovice tudi letos na ekskluzivnem dogodku podarilo nekaj slovenskim izbrancem.

Martin Macarol