Namesto sistema OnStar kmalu Opel Connect

Oplove storitve povezljivosti

10. maj 2018 ob 06:40

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Potem ko ga je prevzela skupine PSA, Opel počasi prevzema francosko tehnologijo. To velja tudi za povezljivost, pri kateri bo General Motorsov sistem OnStar zamenjal Opel Connect.

Opel v skladu s strateškim načrtom Pace nadaljuje integracijo tehnologij matične skupine PSA. V prihodnjih letih bo med drugim uvedel storitve skupine PSA za povezljivost v Evropi. Zato bo leta 2020 opustil tehnologijo OnStar, ki je v lasti General Motorsa.

Do leta 2024 pri vseh modelih

Nove storitve za povezave, poimenovane Opel Connect, bodo v Oplovih osebnih in lahkih gospodarskih vozilih na voljo v začetku leta 2019. Eden od prvih modelov z možnostjo opel connect bo nova corsa, ki bo na voljo tudi v električni različici. Poleg klica v sili bo paleta storitev za povezljivost vključevala povezano navigacijo, diagnostiko vozila, pomoč ob kraji vozila, oddaljen dostop do vozila in upravljanje voznega parka, na voljo pa bosta tudi aplikaciji Apple CarPlay in Android Auto. Do leta 2024 bo opel connect na voljo v celotni paleti Oplovih modelov.

Ob uvajanju možnosti opel connect je direktor Opla v Sloveniji, Borut Gazvoda povedal, da se je Opel uveljavil kot vodilno podjetje pri avtomobilskih storitvah povezljivosti ter da bo nova tehnologija omogočila utrditev tega položaja v prihodnosti.

Ob tem pri Oplu zagotavljajo, da so lahko uporabniki, ki so se odločili za nadaljevanje naročnine na storitve onstar, lahko brez skrbi, saj jim bo med uvajanjem možnosti Opel Connect zagotovljena enaka raven storitev onstar, za katere do konca leta 2020 skrbi podjetje OnStar Europe.

Martin Macarol