Novi BMW M5 bo imel štirikolesni pogon in pogon na zadnji kolesi

Nova generacija velike športne limuzine

20. maj 2017 ob 08:36

München - MMC RTV SLO

Novi BMW M5 bo opremljen s štirikolesnim pogonom, ki bo ponujal tudi možnost pogona izključno na zadnji kolesi. Poganjala ga bo dodelama različica 4,4-litrskega V8 twin turbo motorja, ki bo razvijal okoli 600 “konjev”.

Prav ste prebrali. Novi BMW M5, ki ga bodo Bavarci najverjetneje predstavili jeseni na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, bo v osnovi opremljen s štirikolesnim pogonom, ki puristov ne bo prikrajšal za tako priljubljeni pogon na zadnji kolesi. Zasluga za to gre štirikolesnemu pogonu M xDrive, ki bo omogočal tri načine vožnje ter v načinu z izklopljenimi elektronskimi pomagali za nadzor stabilnosti DSC pošiljal ves navor le na zadnji kolesi.

Ob zagonu je vedno prednastavljen način 4WD s sistemom DSC, ki dovoljuje nekaj zdrsa in značilno M vodljivost. Za več adrenalina je na izbiro način M Dynamic Mode (MDM), v okviru katerega sta na voljo načina M xDrive in 4WD sport, ki dovoljujeta še več drsenja ob zagotavljanju varnosti. Za bolj dirkaške podvige pa je tu še možnost izkopa sistema DSC, ki ponuja načine 4WD, 4WD sport in 2WD. Prvi zagotavlja nevtralno lego za dobro vodljivost in odličen oprijem, drugi omogoči še bolj lahkotno upravljanje za več zabave v ovinkih, tretji pa v kombinaciji z aktivnim diferencialom izkušenim voznikom zagotavlja prvinske užitke, ki jih lahko ponudi le visoko zmogljiva limuzina s pogonom le na zadnji kolesi.

Uvedba novega, prilagodljivega štirikolesnega pogona na nek način ne preseneča, saj je podobno rešitev pred kratkim predstavil tudi Mercedes pri modelu AMG E63.

Večl moči in manjša poraba

BMW je ob razkritju prvih podatkov objavil fotografije zamaskiranega M5 ter dodal, da ga bo poganjala izboljšana različica poznanega 4,4-litrskega V8 bencinarja z dvema turbinama, ki bo v kombinaciji z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom Steptronic M prinašala boljše zmogljivosti kot pri predhodniku ter manjšo porabo goriva (10,5 l/100 km). Ob tem niso razkrili natančnejših tehničnih lastnosti, pri čemer pričakujemo, da bo osemvaljnik razvijal okoli 600 “konjev”, kar bi moralo zadostovati za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,5 sekunde.

Martin Macarol