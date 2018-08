Novi Renaultov SUV je prava skrivnost

Renault arkana

24. avgust 2018 ob 10:34

Pariz - MMC RTV SLO

Renault je po prvi fotografiji, ki jo je objavil junija, postregel z nekaj novimi podatki in fotografijo zadka novega športnega terenca, ki bo namenjen globalnim trgom.

Za zdaj uradno vemo le, da bo Renaultov novi športni terenec ali križanec nastajal v tovarni v okolici Moskve ter da se bo imenoval arkana. Poleg tega vemo tudi, da ime izhaja iz latinske besede arcanum, ki pomeni skrivnost.

Športni terenec, ki naj bi imel kupejevsko silhueto, bo tako na sprednjem kot na zadnjem delu prevzel oblikovne poteze, ki smo jih spoznali pri talismanu in meganu. Proizvodnja bo sprva potekala v Renaultovi tovarni v okolici Moskve, kjer nastajajo tudi ruska različica capturja, imenovana kaptur ter dacia duster z Renaultovo značko in kot nissan terrano za ruski trg. V sladu s strategijo »Drive the Future« bo arkana zasnovan na enaki platformi kot kaptur in duster ter terrano, kar pomeni pa do najverjetneje ponujal tudi možnost štirikolesnega pogona.

Za Evropo bo morda drugačen

Pri Renaultu za zdaj niso še želeli razkriti, na katerih trgih bo novinec na voljo, pri čemer vemo, da bo sodil v linijo nizkocenovnih globalnih modelov. Načrt Drive the Future se nanaša na malega športnega terenca, ki bo na prodaj v Rusiji, na Kitajskem, v Braziliji ter v Južni Koreji. Obliko tega modela pa bi lahko Francozi za evropski trg postavili na drugo platformo. To so denimo storili pri modelu kaptur za ruski trg. Karoserija je enaka kot pri evropskem capturju, pri čemer je kaptur zasnovan na platformi dacie duster, captur pa na cliovi.

Ruski trg je v zadnjem času postal zelo pomemben za Renault, ki je konec leta 2016 prevzel znamko Lada, obenem pa tam prodaja avtomobile tudi pod svojo znamko. Prodaja Lade, ki v Rusiji zaseda prvo mesto, je v prvi polovici leta 2018 zrasla za 20 odstotkov, Renaultova pa za 13 odstotkov. Skupina Renault Nissan Mitsubishi je tako v tem obdobju dosegla 34 odstotni tržni delež.

Arkana bo premierno predstavljen 29. avgusta na avtomobilskem salonu v Moskvi.

Martin Macarol