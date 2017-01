Osvežen in temeljito posodobljen ford mustang

Prenova modela

18. januar 2017 ob 17:27

Dearborn - MMC RTV SLO

Čeprav je v Evropo prišel s precejšnjo zamudo, je ford mustang šeste generacije čez lužo na prodaj že poltretje leto. Zato so mu namenili prenovo, ki ni le estetske, temveč tudi tehnične narave.

Najbolj opazne spremembe vključujejo nove sprednje žaromete, preoblikovan sprednji odbijač, širšo masko ter preoblikovan pokrov motorja. Zadek so posodobili z lučmi v obliki črke C, s črnim usmerjevalnikom zraka ter majhnim spojlerjem.

Notranjosti so namenili mehkejše materiale ter jo okrasili s pravim aluminijem, prvič pa bo namesto klasičnih merilnikov po naročilu na voljo tudi 30,4-centimetrski zaslon za prikaz instrumentne plošče v načinih normal, sport in track (normalni, športni in za stezo).

Učinkovitejša motorna paleta

Prevetrena motorna paleta bo tudi čez lužo ostala brez 3,7-litrskega šestvaljnika. Po novem bosta tudi tam, tako kot v Evropi, na voljo le 2,3-litrski turbobencinski štirivaljnik ecoboost ter petlitrski atmosferki V8. Čeprav Ford ni še objavil natančnih podatkov, naj bi štirivaljnik zagotavljal več navora, stroj V8 pa naj bi bil ob neposrednem vbrizgu močnejši in varčnejši. Pri tem stroju bo voznikom na voljo tudi nov aktivni ventil na izpušnem sistemu, prek katerega bodo lahko uravnavali zvočno kuliso. Ena od večjih novosti je še samodejni 10-stopenjski menjalnik, ki bo nadomestil šeststopenjskega in bo na izbiro pri obeh motorjih.

Prenova se je dotaknila tudi podvozja, ki je dobilo novo, trše vzmetenje, prvič pa bo na voljo tudi prilagodljivo blaženje MagneRide. Pozabili niso niti na varnost ter mišičnjaku med drugim namenili sistem Pre-Collision Assist s prepoznavanjem pešcev, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu ter sistem za opozarjanje na utrujenost voznika.

Prenovljeni mustang bo v Ameriki na voljo od jeseni, kdaj bo prispel k nam, pa še ni znano.

Borut Fakin