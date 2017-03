Poudarki Omejena serija modela bentayga z W12 strojem

Posebna serija najhitrejšega športnega terenca na svetu

Bentley bentayga mulliner

6. marec 2017 ob 05:32

Crewe - MMC RTV SLO

Bentley bo v Ženevi pokazal omejeno serijo svojega športnega terenca bentayga, ki poleg izjemnega razkošja ponuja tudi izjemne zmogljivosti.

Bentleyev posebni oddelek Mulliner je ustvaril avtomobil, ki bo postavil nova merila v razredu luksuznih športnih terencev. Poleg posebne dvobarvne karoserije, 22-palčnih platišč iz lahke litine ter novega oblazinjenja prinaša šestlitrski bencinski W12 stroj, ki razvije 441 kilovatov (600 KM) in 900 Nm navora. To je dovolj za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,1 sekunde ter končno hitrost 301 kilometrov na uro.

Ena od posebnosti serije Mulliner je ročno šivano usnjeno oblazinjenje, ki je na voljo v različnih odtenkih za sprednja oziroma zadnja sedeža. V »serijsko« opremo pa sodi tudi hlajen in osvetljen prostor za steklenico v zadnji sredinski konzoli. Lastniki lahko prek opcije My Mood izbirajo 15 barv ambientalne osvetlitve ter uravnavajo tudi njeno jakost.

Zvočni sistem Naim for Bentley premore 20 zvočnikov ter 1.950-vatni ojačevalec. Na voljo so tudi električno nastavljivi senčniki ter sistem za daljinsko uravnavanje temperature, tudi ko motor ne deluje.

Seveda ne manjkajo niti asistenčni sistemi, kot so radarski tempomat, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za nočni vid in projekcija podatkov na vetrobransko steklo. Omeniti velja tudi sistem vzmetenja Bentley Dynamic Ride s tehnologijo električnega nadzora nagibanja karoserije z napetostjo 48 voltov.

Navijanje z gibi avtomobila

Kupci si bodo lahko med drugim omislili še poseben piknik komplet Hamper by Mulliner, ki vključuje pribor, krožnike in kristalne kozarce, pika na i pa je posebna ura Mulliner Tourbillon by Breitling. Gre za eno izmed bolj zapletenih mehanskih ur na svetu z avtomatskim navijanjem, ki deluje s premiki avtomobila. Njeno ohišje je lahko izdelano iz rumenega, belega, ali rožnatega zlata, številčnica pa je lahko biserna ali črna ter okrašena z osmimi diamanti .

Ekskluzivni športni terenec bo na voljo v omejeni seriji, koliko bo treba zanj odšteti pa še ni znano.

Martin Macarol