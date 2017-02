Rdeča luč za karavansko giulio

Zaustavitev projekta

Čeprav je še pred nekaj meseci kazalo drugače, karavanske alfe giulie ne bomo dočakali. Italijani menijo, da bo potrebe po družinski uporabnosti uspešno pokrival nov hišni športni terenec stelvio.

Limuzinska alfa giulia se je v Evropi zelo dobro "prijela" in se po dobrih šestih mesecih prodaje v razredu limuzin višjega srednjega razreda uvršča na četrto mesto, s čimer zaostaja le za BMW-jem, Audijem in Mercedesom. Poleg tega je pomembno prispevala k rasti prodaje znamke, ki je v letu 2016 znašala kar 16,5 odstotka.

Kljub odličnim rezultatom limuzine pa njena karavanska različica, ki bi v skladu s tradicijo morala nositi oznako sportwagon, ni dobila zelene luči. Da karavanske različice giulie ne bodo proizvajali, je potrdil Alferdo Altavilla, odgovorni za dejavnosti podjetja Fiat Chrysler v območju EMEA. Po nekaj mesecih negotovosti, ki jo je podkrepila tudi neodločenost prvega moža italijansko-ameriškega giganta, Sergia Marchionna, je ugibanj zdaj konec. Do ključne informacije o usodi karavanske giulie so se ob obisku Alfine tovarne v Cassinu, kjer nastajajo modeli giulia, stelvio in giulietta, dokopali novinarji angleške revije Car.

SUV namesto karavana

Altavilla je ob tem pojasnil razloge za zaustavitev projekta. Glede na zelo dobre vozne lastnosti športnega terenca stelvio so se pri Alfi vprašali, ali je dodaten model res potreben, in si odgovorili, da najverjetneje ne. Menijo, da bo lahko stelvio z odlično nastavitvijo podvozja pritegnil tudi tiste kupce, ki bi se sicer odločili za giulio sportwagon.

Prvi mož znamke Alfa Romeo za območje EMEA Fabrizio Curci je dodal, da so to odločitev sprejeli upoštevajoč gibanja na trgu. Zaradi naglih sprememb v segmentu karavanska giulia namreč ne sodi več med glavne prioritete.

