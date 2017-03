Rdeči križ z land roverjem s pristajališčem za brezpilotnik

Vozilo za reševanje v naravnih nesrečah

10. marec 2017 ob 13:02

Ženeva - MMC RTV SLO

Project hero je avtomobil, ki bo omogočal izvajanje reševalnih akcij z brezpilotnikom. Predstavili so ga na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Project hero je zelo poseben primerek športnega terenca Discovery, ki ga bo Land Rover dal v uporabo avstrijskemu Rdečemu križu. Opremljen je namreč sistemom za vzletanje in pristajanje brezpilotnika, ki je namenjen iskanju pogrešanih, denimo ob sproženih plazovih.

To posebno opremo sestavlja magnetni sistem pritrditve ter samodejnega centriranja brezpilotnika na strehi terenca. A to ni vse. Project hero je opremljen tudi tudi z naprednim komunikacijskim sistemom, s katerim želi Land Rover podpreti Mednarodno zvezo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IRFC) pri razvoju vse naprednejših pripomočkov za iskanje pogrešanih v naravnih nesrečah.

Za krizne položaje

Project hero je zasnovan na modelu Discovery 3.0 V6 turbodizel in poleg ploščadi za upravljanje brezpilotnika vključuje tudi zelo vzdržljivo izvlečno ploščo. Ta je nameščena za sprednjima sedežema in je opremljena z dodatno opremo za reševanje, med drugim s pritrdilnimi mesti, z LED-lučmi ter generatorjem električne energije z vtičnicami, ki ustrezajo različnim mednarodnim standardom. Avtomobil bodo junija predali središču za usposabljanje avstrijskega Rdečega križa v Erzbergu, brezpilotnik pa bodo uporabljali za simulacije in preizkušanja.

Ženeva za predstavitev tega vozila ni bila izbrana po naključju, saj je tam tudi sedež mednarodne organizacije Rdečega križa, s katero Land Rover sodeluje, ji predaja svoje znanje in jo že od leta 1954 oskrbuje z avtomobili.

Martin Macarol