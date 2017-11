Poudarki V EU okrobra 5,9-ostotna rast prodaje avtomobilov

Veliko rast beležijo Toyota, Renault in Seat Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prodaja avtomobilov v Evropi je oktobra zrasla za skoraj šest odstotkov. Foto: Reuters Dodaj v

Renault in Toyota z največjo rastjo prodaje

Prodaja avtomobilov

18. november 2017 ob 08:49

Bruselj - MMC RTV SLO

Prodaja avtomobilov v Evropi se je oktobra povečala za 5,9 odstotka, k tej rasti so najbolj prispevali Renault, Toyota in Seat.

Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA je v poročilu objavilo najnovejše podatke o prodaji na območju Evropske unije in Evropskega prostotrgovinskega območja. Prodaja je dosegla 1.21 milijona vozil, pri čemer je lani ob enakem času znašala 1,17 milijona. Toyotina mesečna prodaja je poskočila za 21 odstotkov, pri čemer je Toyota dosegla 22-odstotno povečanje, Lexus pa 1-odstotno. Renault je za svojo skupino objavil 18-odstotno rast, pri čemer je Dacia dosegla 20-odstotno povečanje, Renault pa 17-odstotno.

Število registracij skupine PSA je poskočilo za 74 odstotkov, odkar poročila, poleg podatkov o prodaji znamk Peugeot, Citroën in DS, vključujejo tudi dosežke znamk Opel in Vauxhall. Skupna prodaja vseh petih znamk je v primerjavi z lanskim letom zrasla za 6,7 odstotka. Peugeot je s pomočjo nove generacije modelov 3008 in 5008 pridobil 17 odstotkov. Citroën je zabeležil 7,4-odstotno rast, DS pa 20-odstotni padec. Pri Oplu so oktobra prodali 68.552 avtomobilov v primerjavi s septembrskimi 92.448.

Glavni je bil Seat

Skupina Volkswagen je dosegla 4,7-odstotno povečanje števila registracij, predvsem zahvaljujoč Seatovi 21-odstotni rasti ter Škodinim 11 odstotkom. Znamka Volkswagen je pridobila 2,2 odstotka, Audi je izgubil 1,5, Porsche pa 2,2 odstotka.

Fordova prodaja se je povečala za 5,8 odstotka, pri skupini Fiat Chrysler pa za 1,5 odstotka, pri čemer sta Jeep in Alfa Romeo z 20-odstotno rastjo uravnovesila skromno 1,2-odstotno rast znamke Fiat.

Nissan je izgubil 4,7 odstotka, medtem ko sta Hyundai in Kia dosegla 7,7 oziroma 9,98-odstotno povečanje prodaje.

Pri premijskih proizvajalcih je BMW izgubil 9,2 odstotka, Mercedes-Benz pa pridobil 7,7 odstotka.

Martin Macarol