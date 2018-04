Se ford mondeo poslavlja?

Ford zaradi vse večjega povpraševanja po športnih terencih čez lužo ukinja limuzinske modele. V pokoj bo poslal tudi model fusion, na katerem je zasnovan mondeo.

Mondeo četrte generacije je prispel v Evropo leta 2015, fusion pa je bil čez lužo predstavljen že tri leta prej. Fordov prvi mož, Jim Hckett je pred nekaj dnevi napovedal, da bodo v Združenih državah Amerike zaradi povečanega povpraševanja po športnih terencih ukinili limuzinske modele. Po mnenju analitika IHS Markit, Iana Fletcherja, je zato prihodnost mondea negotova. Njegova prodaja namreč močno upada. Podatki podjetja JATO Dynamics kažejo, da se je prodaja mondea v Evropi v prvem četrtletju letošnjega leta zmanjšala za 17 odstotkov in je znašala le 13.973 vozil. S tem se je uvrstil na četrto mesto v svojem razredu za volkswagen passatom, škoda superbom in opel insignio.

Po poročanju Reutersa naj bi Ford lani svojim dobaviteljem sporočil, da bo preselil proizvodnjo naslednje generacije mondea na Kitajsko, toda proizvajalec je to zanikal. Limuzine so na Kitajskem še vedno priljubljene, tamkajšnja proizvodnja pa bi lahko zadostila evropskemu povpraševanju, ko proizvodnja na stari celini ne bi bila več ekonomsko upravičena.

Brez kombilimuzine in karavana?

Fletcher meni, da bi bila selitev proizvodnje mondea na Kitajsko izvedljiva, toda ni prepričan, ali bi bila smotrna brez kombilimuzinske in karavanske različice. Ford je v sporočilu za javnost povedal, da mondeo ostaja del ponudbe in da bo letos zanj predstavil posodobitve, vključno z izboljšavami hibridne različice.

Toda ob premikih v smeri športnih terencev je prihodnost novega mondea vse prej kot gotova. Fletcher ob tem meni, da bi se morali pri Fordu vprašati, ali ga bodo kupci pogrešali in ali jim bo uspelo jih preusmeriti na modele, ki so priljubljeni čez lužo.

