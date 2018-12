Poudarki Škoda scala je zanovana na najnovejši koncenrski tehniki

Pohvali se z zelo prostorno notranjostjo Scala se bo spopadla z glavnimi igralci bojevitega razreda C. Foto: Škoda Sorodne novice Škoda za boj proti golfu se imenuje scala Nova octavia bo imela drugačen obraz Dodaj v

Škoda uradno razkrila svoje orožje za boj v razredu C

Škoda scala

7. december 2018 ob 15:19

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Škoda je na svetovni premieri v Tel Avivu razkrila kombilimuzino scala, s katero bo nastopila v bojevitem razredu C. Gre za prvo škodo, ki je zasnovana na novi koncernski platformi MQB A0.

Škoda je letos poleti s konceptom vision RS najavila prihod nove kompaktne kombilimuzine, ki pa ni neposredni naslednik nizkocenovnega rapida spaceback, temveč model, ki se bo uvrstil stopničko više in bo polnopravni član razreda C. V dolžino meri 4,36 metra, v širino meri 1,79 metra ter seže 1,47 metra v višino. Ob tem ima 2,65 metra dolgo medosno razdaljo, ki je malce večja kot pri golfu in prinaša veliko prostora za potnike v drugi vrsti. Scala, ki je zasnovana na koncernskem MQB A0 (tako ko seat ibiza in volkswagen polo), prinaša tudi zelo prostoren prtljažnik, ki meri od 467 do 1.410 litrov.

Moderno zasnovana armaturna plošča je izdelana iz mehkih in na videz kakovostnih materialov. Na vrhu sredinske konzole vidimo prostostoječi zaslon, ki lahko meri od 16,5 do 23,4 centimetra (od 6,5 do 9,2 palca). Za instrumentno ploščo bo ob klasičnih merilnikih na izbiro 26-centimetrski (10,25-palčni) barvni zaslon, za dobro uporabniško izkušnjo pa bo skrbela tretja generacija večpredstavnostnega sistema MIB, ki bo med drugim z vgrajeno e-kartico SIM omogočala nadgradnjo programske opreme na daljavo.

Bencin, dizel in plin

V ponudbi bomo sprva našli pet prisilno polnjenih motornih različic. Prvi v vrsti bo litrski turbobencinski trivaljnik TSI s 66 kilovati, ki mu bo sledila različica s 85 kilovati (115 KM), stopničko više pa se bo uvrstil 1,5-litrski štirivaljni TSI, ki zmore 110 kilovatov (150 KM). Edini dizel v ponudbi bo 1,6-litrski TDI s 85 kilovati (115 KM), na voljo pa bo tudi litrski G-tec, ki deluje na stisnjeni zemeljski plin (CNG). Ob ročnem šeststopenjskem menjalniku bo na izbiro tudi dvosklopčni sedemstopenjski DSG.

Scala bo ponujala tudi bogato varnostno opremo, kjer velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili ter asistenčne sisteme, kot so sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu in prilagodljivi tempomat. Serijsko bodo vgrajeni žarometi v tehniki LED, za doplačilo pa bodo med drugim na izbiro prilagodljivo podvozje, električni pomik prtljažnih vrat in zložljiva vlečna kljuka.

K nam bo nova nadobudna čehinja prispela prihodnjo pomlad.

Martin Macarol