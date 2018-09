Skupina FCA porabila 30 milijonov dolarjev za razvoj avtonomne vožnje

Skupina FCA

10. september 2018 ob 15:01

Chelsea - MMC RTV SLO

Skupina FCA (Fiat Chrysler Automobiles) pospešeno vlaga v razvoj tehnologij za avtonomno vožnjo. Čez lužo so porabili 30 milijonov dolarjev za prenovo testnega središča Chelsea Proving Grounds na jugovzhodu zvezne države Michigan.

Chelsea Proving Grounds, ki ga je Chrysler ustanovil leta 1954, predstavlja ameriško različico Fiatovega testnega središča Balocco in je bil v 65 letih poligon za tisoče avtomobilov. Do zdaj na njem niso preizkušali avtonomnih avtomobilov, zato so pri FCA sporočili, da so za vstop v svet samovoznih avtomobilov vložili 30 milijonov dolarjev za posodobitev svojega testnega središča na ameriških tleh.

V prenovljenem središču že preizkušajo prototipe samovoznih avtomobilov tako na stezi, ki poustvarja pogoje na avtocesti, kot na delu, kjer ocenjujejo varnostne elemente. Oprema središča Chelsea Proving Grounds namreč poleg preizkušanja različnih ravni avtonomne vožnje modelov skupine FCA omogoča tudi preizkušanje avtomobilov glede varnosti v skladu s standardi ustanov, kot so IIHS, NCAP in Euro NCAP.

Kot na avtocesti

Steza, ki poustvarja razmere na avtocesti, med drugim vključuje “ovire”, kot so predori, različne osvetlitve in avtocestni izvozi, medtem ko del, namenjen preizkušanju asistenčnih sistemov (ADAS) pa vključuje testiranje sistemov za samodejno zaviranje in sistemov za samodejno parkiranje. V središče, ki deluje sedem dni na teden, 365 dni na leto in zaposluje 900 ljudi, je bilo leta 1969 tudi prizorišče posebnega rekorda. Dodge charger daytona, za volanom katerega je sedel dirkač Buddy Baker, je namreč postal prvi serijski avtomobil, ki je presegel hitrost 200 milj na uro (322 km/h).

