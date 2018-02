V Ženevi tudi novi auris z zvrhanim košem tehničnih novosti

Toyota auris

27. februar 2018 ob 06:20

Ženeva - MMC RTV SLO

Toyota bo v Ženevi predstavila novo generacijo aurisa, ki bo prinesel nov motor, novi brezstopenjski samodejni menjalnik CVT ter nov, lažji in bolj zmogljivejši hibridni pogonski sklop.

Novi auris se bo v Ženevi predstavil z bolj dinamično in aeoridnamično zunanjostjo, ki se ponaša z bolj zaobljenim sprednjim in zadnjim delom ter z novo podobo dnevnih luči v tehniki LED. Med novostmi, ki jih bo prinesel, velja omeniti nov hibridni sklop, nov dvolitrski bencinski motor, nov samodejni menjalnik CVT ter nov šeststopenjski ročni menjalnik, ki bo na voljo le pri nehibridnih različicah.

Novi dvolitrski bencinar se v hibridni kombinaciji ponaša s kar 41-odstotno toplotno učinkovitostjo. To dosega zahvaljujoč novemu sistemu neposrednega vbrizga goriva ter zmanjšanju izgub energije, povezanih z izpušnim sistemom, sistemom hlajenja (z uporabo električne vodne črpalke) ter gibanjem mehanskih delov. Poleg tega pri Toyoti navajajo večji navor pri različnih vrtljajih ter izpolnjevanje prihodnjih emisijskih standardov.

Manjše in lažje

Prenovljen je tudi menjalnik, ki pri hibridu vključuje električno enoto in je povezan z dvolitrskim bencinskim motorjem. Ta vključuje enake rešitve za zmanjšanje mer, mase in porabe energije, kot so jih uporabili pri četrti generaciji priusa. Nova upravljalna enota je za 20 odstotkov manjša ter za 10 odstotkov lažja kot tista pri 1,8-litrskem motorju in je zato lahko nameščena na električnem motorju. Manjši in lažji je tudi baterijski sklop, ki ga sestavljajo nikel-metal hidridni akumulatorji. Nova enota, ki zmore 75 kilovatov (102 KM) in 202 Nm navora je tako za 25 odstotkov lažja.

Novi CVT

Nov je tudi samodejni menjalnik CVT1, ki prvič v Toyotinem potniškem vozilu uporablja sistem z zobniki in jermenom. Pri speljevanjih se aktivirajo zobniki, nato pa jermen, pri čemer ta sistem omogoča za 20 odstotkov hitrejše prestavljanje.

Martin Macarol