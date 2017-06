Veliki bavarski GT je preskočil razred

BMW serije 6 GT

15. junij 2017 ob 07:57

München - MMC RTV SLO

BMW serije 5 gran turismo je dobil naslednika, ki pa bo po novem nosil oznako serije 6 GT. Ta jedaljši, nižji in bolj prostoren od predhodnika.

BMW serije 5 GT ne sodi med bolj uspešne bavarske modele. Morda je to eden od razlogov, da so se v Münchnu odločili za novo strategijo in novinca uvrstili razred višje. Predvsem pa so mu namenili bolj graciozno podobo z novimi merskimi razmerji karoserije. Avtomobil je namreč skoraj devet centimetrov daljši ter obenem dobra dva centimetra nižji od predhodnika, glavna razlika pa se kaže v obliki zadka. Prtljažna vrata so denimo postavljena kar dobrih šest centimetrov nižje kot pri seriji 5 GT.

Več prostora v zadku

Notranjost je oblikovno v veliki meri povzeta po modelih serije 5, karoserijska rast pa je prinesla večjo prostornino prtljažnika, ki je v primerjavi s predhodnikom pridobil 110 litrov prostornine. Ta v osnovni postavitvi meri 610 litrov, z električnim zlaganjem zadnjih sedežev pa prostornina skupnega prostora z ravnim dnom znaša 1.800 litrov.

Tako kot modeli serije 5 se tudi serija 6 med drugim ponaša s 26-centimetrskim (10,25-palčnim) osrednjim zaslonom ter z upravljanjem multimedijske naprave s kretnjami. Avtomobil bo serijsko opremljen z zračnim vzmetenjem na zadnji premi, opcijsko pa bo na voljo celotno zračno vzmetenje z dinamičnim uravnavanjem delovanja blažilnikov.

Ponudba bo vključevala model 630i z dvolitrskim tudbobencinskim štirivaljnikom s 190 kilovati (258 KM), model 640i, ki ga poganja prisilno polnjeni šestvaljnik z 250 kilovati (340 KM), ter dizelski 630d, čigar šestvaljnik zmore 195 kilovatov (265 KM). Poleg dvokolesno gnanih bodo na voljo tudi različice s štirikolesnim pogonom xDrive.

Nova šestica GT bo pred širšim občinstvom prvič nastopila septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol