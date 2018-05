Poudarki Volkswagen v nabavo baterij za 40 milijonov evrov

Do leta 2025 bo proizvajal 3 milijone električnih vozil na leto

Volkswagen v nakup baterij v vrednosti 40 milijard evrov

Elektrifikacija

15. maj 2018 ob 16:57

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Skupina Volkswagen je sklenila pogodbe za nabavo akumulatorskih baterij v vrednosti 40 milijard evrov, ki jih bo potrebovala za svoje prihajajoče električne modele.

Fortune je poročal, da vrednost pogodb za nakup baterij dosega skoraj vrednost podjetja Tesla Motors in da se je ta vrednost v nekaj tednih podvojila.

Čeprav je podjetje Tesla močno povedlo v tekmi za elektrifikacijo avtomobilskega sveta, ga zdaj stari avtomobilski giganti, kot sta skupina Volkswagen in Daimler, zaradi svoje velikosti hitro dohitevajo. Volkswagen namreč v štirih dneh proizvede več avtomobilov kot Tesla v celotnem letu. In ravno nemški konglomerat največ stavi na elektrifikacijo. Do leta 2025 želi namreč proizvajati do tri milijone popolnoma električnih avtomobilov na leto. Zato za Teslo najverjetneje nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo.

Prvi mož skupine Volkswagen, Herbert Diess, je pred kratkim izjavil, da bodo svojim strankam do leta 2020 ponudili 25 električnih in 20 priključno hibridnih modelov. Dodal je, da želijo v prihodnjih letih v okviru različnih znamk ustvariti največjo floto električnih modelov na svetu.

Najprej Audi, nato Porsche in Volkswagen

Prvi model, ki bo napovedal električno prihodnost skupine, bo Audijev športni terenec e-tron. Ta bo začel prihajati s proizvodnih trakov že avgusta letos. Prihodnje leto bo Porsche z modelom mission e na trg poslal neposrednega tekmeca za teslo modela S. Prvemu električnemu porscheju pa bo sledilo več Volkswagnovih popolnoma električnih modelov iz linije I. D.

Jasno je, da lahko Volkswagen in drugi veliki proizvajalci brez težav začnejo proizvajati na stotine tisočev električnih avtomobilov, medtem ko se pri Tesli že več mesecev ukvarjajo s porodnimi težavami pri proizvodnji svojega prvega množičnega modela, model 3.

Martin Macarol