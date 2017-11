Vozniki bodo po korakih zaupali samovoznim avtomobilom

Intervju: Dr. Michael Hafner, Mercedes-Benz

22. november 2017 ob 07:16

Frankfurt - MMC RTV SLO

V oddaji Avtomobilnost smo se pogovarjali z dr. Michaelom Hafnerjem, vodjo Mercedes-Benzovega razvoja asistenčnih sistemov in sistemov avtonomne vožnje o tem, kako bi voznike pripravili na samovozne avtomobile.

Kako navdušeni ste nad avtonomno vožnjo in kam nas bo kot voznike pripeljala?

V avtonomni vožnji vidimo številne prednosti, zato nanjo gledamo iz različnih zornih kotov. Kaj je dobro za ljudi, promet in prevoz nasploh, tudi na storitve deljenja avtomobilov itd. Zmogljivost avtonomnih avtomobilov je velika in zato se tega zelo veselimo.

Kaj lahko razumemo kot naslednjo stopnjo avtonomne vožnje?

Avtonomna vožnja bo prihajala korak za korakom, vedno bo neke vrste evolucija, nadgradnja prejšnje tehnologije. Zadnji korak pa bo revolucionaren. Priča bomo vedno bolj avtomatiziranim vozilom. Danes je tehnologija voznikom predvsem v pomoč voznikom, ki imajo še vedno nadzor nad vozilom. V naslednjih korakih bomo vozniku postopoma odvzemali nadzor nad vozilom, najprej v specifičnih voznih razmerah, na primer v prometnih zastojih, na avtocesti v enosmernem prometu, zadnji cilj pa je popolnoma avtomatizirana vožnja.

Kdaj se bo to zgodilo?

To se bo zgodilo po korakih. Vse, kar sem naštel, pa se bo zgodilo v prihodnjih nekaj letih. Smo sredi razvoja vseh stvari, ki sem jih do zdaj naštel. Zdaj lahko govorimo o tretji stopnji avtomatizirane vožnje, ko lahko avtomobil namesto voznika za določen čas prevzame nadzor nad vozilom, še vedno pa mora biti v vozilu za volanom, vzporedno pa delamo pri projektih, kjer vozniku ni treba več sedeti za volanom, kjer so vse osebe v vozilu zgolj potniki.

Ali se morajo ceste in druga infrastruktura prilagoditi času, ko bomo na cestah priča samovoznim avtomobilom?

V svojem primeru ne bomo čakali, da se to zgodi, saj bi to trajalo preveč časa. Kar bi bilo dobro, bi bilo vzpostaviti neke vrste infrastrukturo za komuniciranje, kjer bi pridobivali trenutne podatke o vremenu, prometu. Ne zdi pa nam se realistično, da bi hkrati povsod po svetu prilagodili infrastrukturo avtonomnim vozilom.

Kako nameravate avtonomno vožnjo prodajati povsod po svetu, vsem starostnim skupinam voznikov?

Menimo, da je polno avtonomna vožnja privlačna za vse starostne skupine. Spregovoriva o različnih primerih. Imamo mlade, ki še nimajo vozniškega dovoljenja – ti bi bili lahko mobilni. Potem so tu starejši, ki niso zmožni, morda zaradi bolezni, tudi zgolj začasno voziti avtomobila. Potem je tu dejavnik alkohola, ko ne smemo sesti za volan … Potem so tu starejši in invalidi, ki bodo tako postali mobilni in ne bodo v breme sorodnikom, da jih prevažajo naokoli. Od točke A do točke B se bodo lahko premikali kadar koli.

Včasih je predvsem starejše težko prepričati, da preizkusijo nekaj novega. Nekaj, čemur ne zaupajo. Kako jih boste prepričali?

Dobra stran je, da se nikomur, ki se ne bo počutil udobno ali varno, ne bo treba peljati s samodejnim vozilom. Volan in stopalke bomo še lep čas vgrajevali v vozila. Stranke, ki bodo želele, bodo še vedno lahko same vozile avtomobil. Po drugi strani pa bomo ljudi prepričali tako kot z vsako novo tehnologijo. Naj jo najprej preizkusijo, preden jo kupijo. Na primer pri prijatelju, sorodniku, trgovcu. Korak po korak bodo tudi skeptiki postali zaupljivi in bodo videli, da tehnologija deluje, v vseh razmerah. Tako bodo dobili zaupanje. Zagotovo bodo ljudje, ki bodo tehnologijo pograbili takoj, in drugi, ki bodo potrebovali čas, da ji zaupajo.

Kako dobrodošli bodo simulatorji, ki jih že uporabljate?

Zelo, saj gre za zelo realističen prikaz vožnje s samodejnim vozilom. Programska oprema simulatorjev je zelo zmogljiva. Na ta način lažje ljudem predstavimo svojo filozofijo, da je varnost vedno na prvem mestu.

Serijski avtomobili postajajo vse pametnejši. Veliko proizvajalcev trdi, da gre za polavtonomna vozila, čeprav gre zgolj za neke vrste nastavitev oziroma asistenčne sisteme – na primer sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu, tempomat, parkirnega pomočnika. Vendar pa avtomobili zaradi tega niso avtonomni.

Menim, da smo dovolj transparentni, kaj vgrajujemo v vozila in česa so sistemi zmožni. Trenutno naša vozila vozniku pomagajo, hkrati seveda razvijamo bolj avtonomna in popolnoma avtonomna vozila, ki jih bomo predstavili v prihodnosti. Pri predstavitvi je pomembno, da je vizualno v vozilu dovolj dobro predstavljeno, kdaj vozilo prevzame nadzor in kdaj zgolj pomaga vozniku. Vmesnik mora biti dober, da vozniku pojasni, kaj sistemi delajo in česa ne.

Menite, da bi morali imeti neodvisno organizacijo, ki bi testirala vse asistenčne sisteme, ki jih avtomobilski proizvajalci vgrajujete v vozila? Sprašujem zato, ker na primer prilagodljiv tempomat v Mercedesu deluje drugače kot pri kakšni drugi znamki? Sistem za zadrževanje vozila na voznem pasu ponekod le zvočno opozori voznika, spet drugje zasuka volan in ohranja vozilo na voznem pasu.

Mi in naši prodajalci želimo s kratkimi videoposnetki ponazoriti, kaj naša vozila zmorejo. Strinjam se, da na področju asistenčnih sistemov vlada zmeda, kaj avtomobili zmorejo in česa ne zmorejo. Zato se mi zdi pomembno, da zna vsaka avtomobilska znamka jasno pojasniti, kaj njihova vozila zmorejo. Pri standardiziranih testih bi se pojavile težave, saj bi morali standardizirati vse sisteme, kar pa bi pomenilo zastoj inovacij pri posameznih znamkah. Mi želimo biti transparentni in strankam natančno pojasniti, kaj zmorejo naša vozila, ki morajo s pomočjo vmesnika vizualno ponazoriti vozniku, kaj se v vozilu dogaja.

Gr. P., Oddaja Avtomobilnost