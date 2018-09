Vožnja po levi strani je izziv, vendar obvladljiv

10. september 2018 ob 06:48

Vožnja po levi strani je lahko za voznike, ki tega niso vajeni, stresna. To so na svoji poti spoznali tudi vlogarji ekipe Mal na zrak, ki jih do končnega cilja, rojstnega kraja Johna Boyda Dunlopa, ki je pred 130 leti izumil prvo pnevmatiko, spremljamo v Avtomobilnosti. Kljub temu sporočajo: Vožnja po levi strani ni "bavbav".

Pet vlogarjev se je takoj, ko so se izkrcali iz trajekta na britanskem otočju, soočilo z vožnjo po levi strani. Na prezrcaljena pravila smo jih pred potjo na Škotsko skušali pripraviti tudi člani ekipe Avtomobilnost. Naš hišni inštruktor varne vožnje Andrej Brglez jim je s pomočjo simulatorja vožnje v centru Triglav Lab, pokazal, na kaj morajo paziti, ko bodo zapeljali na ceste, kjer se vozi po levi strani.

Ekipa je malo raziskala, zakaj sploh nekje vozimo po levi, spet drugje po desni strani. Ugotovili so, da se je vse začelo že v rimskem cesarstvu, ko so gradili ceste. Hitro so ugotovili, da morajo vzpostaviti neka pravila. Jahali so po levi strani, zato, da so lažje izvlekli meč z desnico in se borili s svojimi sovražniki, ali pa segli v roke svojim prijateljem, ki so jahali v nasprotno smer, in jim tako izkazali dobrodošlico.

Ameriška zgodba je drugačna

Zgodba, kako so Američani prišli do vožnje po desni strani, je drugačna kot v Evropi. Vlogarji razložijo, da so imeli v Ameriki ogromne kočije s konjskimi vpregami. Kočijaž je sedel na zadnjem levem konju, zato, da je lahko z desno roko z bičem ukazoval vsem konjem pred sabo. Po desni strani pa so vozili zato, da je lahko kočijaž videl kočijo, ki prihaja nasproti in poskrbel, da ni prišlo do trčenja.

Zakaj se po desni strani vozi v Evropi, ni popolnoma jasno. Ena od teorij pa je, da bi utegnili Francozi samo zato, da bi nasprotovali večnim tekmecem Angležem, uporabljali desni pas. Napoleon je pozneje na svojem evropskem popotovanju uveljavil sistem vožnje, ki ga danes poznamo po skoraj vsej Evropi.

Obiskali Isle of Skye

V Angliji so se morali vlogarji naučiti, da je na cesti vse prezrcaljeno. Prehitevalni pas je skrajni desni, v krožišča se zavija v levo in namesto desnega, velja levo pravilo.

Angleži so vajeni, da vozniki s tujimi registrskimi tablicami v križiščih niso suvereni. Prav vsi so bili strpni in potrpežljivi, tudi če so se mladi Slovenci nekoliko obotavljali. Pravijo, da je vožnja po levi strani vsekakor izziv, vendar obvladljiv.

Kako jim je šlo, si lahko pogledate v priloženem videu. V drugem videu pa so vlogarji posneli čudovite točke Isle of Skye. Sprva neznani in oddaljeni otok jim je pokazal nove dimenzije divjine in spokojnosti. Videli so vse od kosmatih krav do tjulnjev, slapov, ki padajo direktno v morje in pričakovaje dež naleteli na dva sončna dneva, dva od 25 sončnih dni na leto.

Gr. P.