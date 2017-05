Zakaj nas je pred letenjem strah, če je to najbolj varen način prevoza?

Strahovi in fobije v prometu so zelo pereča stvar in do izraza pridejo tudi v zraku, bolj točno v potniški kabini letala, kjer na dan stopijo zelo različni strahovi, ki jih s skupnim izrazom označujemo kot "strah pred letenjem".

Letenje velja za enega najbolj varnih načinov potovanja, kar dokazujejo tudi različne statistike. Na ameriškem ministrstvo za promet so denimo izračunali, da je letenje kar 29-krat varnejše od vožnje z avtomobilom, bolj varno pa je tudi od drugih načinov potovanja, predvsem tistih, v katere so vključeni različni amaterji oziroma "neprofesionalci", kakršni smo denimo povprečni vozniki avtomobilov.

Ljudje se kljub temu, da jim razum govori, da je potovanje z letali zelo varno, še vedno bojijo letenja, saj strah pred letenjem nima veliko opraviti s statistikami in razumom, prav tako tudi ne s tveganjem, ampak večinoma izhaja iz nerazumnih strahov, ki pa lahko imajo zelo realne posledice.

Zavedanje krhkosti in ranljivosti

Zakaj se denimo nekdo, mogoče niti tisti, ki živi ob prometnih letališči, ne boji tega, da bo letalo v primeru nezgode strmoglavilo nanj, ko vstopi v potniško kabino, pa se boji, da se bo zgodilo nekaj hudega.

Odgovor morda poznajo strokovnjaki, ki pravijo, da strah pred letenjem ni zares povezan s tveganji, ki jih prinaša letalski promet, ampak bolj z nelagodnim zavedanjem o krhkosti in ranljivosti nas in našega življenja, ki pridejo do izraza predvsem tedaj, ko se pustimo zapreti v tesno potniško kabino letala, ki poleti v višine, za katere nismo bili ustvarjeni in v okoliščine, nad katerimi nimamo nadzora. Mogoče na naš strah pred letenjem vpliva celo antična legenda o Ikarju, ki je letel previsoko in preblizu soncu ter za kazen strmoglavil v morje.

Strah pred letenjem nima enotne oblike, ampak je skupek različni strahov, ki nimajo veliko skupnega in ne nastopajo vedno in pri vseh vsi hkrati. Med vzroki za strah pred letenjem so lahko klavstrofobija, se pravi strah pred zaprtim prostorom, napad panike v prostoru, iz katerega ne morete uiti, strah pred veliko višino, strah pred padcem v globino in podobno.

Potnik na letalu se lahko boji tudi gneče in interakcije z drugimi potniki, bivanja v pregretem okolju s postanim zrakom, pasivnega čakanja z občutkom nemoči, da lahko kaj stori, turbulenc ali možnosti terorističnega napada, strah pa ga je lahko tudi zvokov in občutkov, za katere ne pozna vzroka, odvisnosti od njemu neznane tehnike in pilotove presoje, težave pa lahko povzroča tudi dejstvo, da preprosto "nima nadzora nad situacijo", nekaj, kar pogosto muči tudi voznike, ki za volanski obroč avtomobila, v katerem se peljejo, nikoli ne pustijo nikogar drugega razen sebe.

Ukrepi kabinskega osebja na letalih

Vzrokov za strah pred letenjem je torej veliko, veliko pa je tudi letalskih potnikov, ki se soočajo z njim, zato ima pomoč takšnim potnikom velik pomen tudi pri delu kabinskega osebja na letalih. O tem nam je nekaj povedal Goran Puljić, vodja kabinskega osebja pri Adria Airways.

Eden prvih ukrepov kabinskega oseba je aktivno pozdravljanje potnikov, ki vstopajo v letalo. To ni le vljudnostne narave, ampak si na ta način osebje pridobi osnovno predstavo, s kakšnimi potniki bodo imeli opravke med poletom in kakšne so specifične potrebe med letom. Ko potnika ogovorijo in pogledajo v oči, lahko razberejo marsikaj, še posebej, če pogled umika ali pa se razlikuje od ostalih potnikov. Strah je včasih skrit tudi v nejevoljo, agresijo ali celo bolezenske težave med letom, ki v bistvu izhajajo iz strahu med letenjem.

Potnik potrebuje vso pozornost

Kot pravi Puljić, je strah pred letenjem zelo pogost in ima čisto logične razlage, ki bi jih lahko teoretično odpravili, a v praksi to pogosto ne pomaga. Pomembno je, da potniku in njegovemu strahu namenijo vso pozornost, ki jo potrebuje. To storijo predvsem s pogovorom in ga spremljajo z opazovanjem. Med pogovorom se sprošča tudi hormon sreče oksitocin, ki v takšnih primerih bistveno zmanjša stopnjo strahu. Potnike poskušajo tudi zamotiti, čemur služi delitev hrane in pijače ter možnost nakupa različnih predmetov.

Pomembno je tudi priznavanje strahu. Manj težav s tem imajo mogoče starejši potniki, ki potujejo redko ali povejo, da prvič letijo in jih je strah. Potniki, ki pogosto potujejo in bi od njih zaradi položaja in podobe v družbi, da bodo laže priznali, da jih je strah, to teže priznajo. Strah žal ne izbira izobrazbe in družbenega položaja, ampak lahko prizadene vsakogar.

