Zastoji tudi zato, ker ceste niso bile zasnovane za današnje obremenitve

7. junij 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski Prometnoinformacijski center tesno sodeluje s sorodnimi informacijskimi centri v sosednjih državah. Pogled na njihovo spletno stran ali mobilno aplikacijo bo razkril najbolje osvežene informacije o morebitnih prometnih zamaških in zastojih na poti.

"Voznike in voznice, ki se vozijo v Italiji, ali so na poti v druge države, obveščamo o prometnih informacijah prek različnih kanalov, bodisi spleta, radia ali z digitalnimi obvestili na avtocesti," pravi Enrico Ferrante iz Autovie Venete, kjer domače in tuje voznike vsak dan obveščajo o stanju na cestah, pri čemer je ključno sodelovanje in neprestana izmenjava točnih in ažurnih informacij o stanju v sosednjih državah.

"Prva stvar je izmenjava informacij, drugi korak je prometni menedžment - to se pravi - načrtovanje možnih zastojev in alternativnih poti. Načinov sodelovanja med državami je lahko veliko," pravi Brane Nastran, vodja Prometnoinformacijskega centra (PIC). Tamas Tomaschek iz madžarskega Magyar Kozuta to pojasni tako, da v primeru, ko se v Sloveniji pripeti nesreča, zaradi katere je določena avtocesta zaprta, to vozniki, ki so na poti v Slovenijo izvedo že na Madžarskem: "Včasih informacije iz Slovenije s PIC-a prejmemo prednostno. Tudi ko gre za večja dela na cesti ali pozimi, ko je položaj na cestah lahko alarmanten ... Odlično sodelujemo s Slovenijo in drugimi državami."

Ceste niso bile zasnovane za današnje obremenitve

Prometno os Madžarska-Slovenija-Italija je obremenjena, ne le poleti v času poti na počitniške cilje na jug, pač pa čez vse leto. Težava je tudi ta, da ceste v preteklosti niso bile zasnovane za tako veliko število tovornjakov, kot jih danes vozi po tej trasi. Prav zato je delo operaterjev vseh držav ključnega pomena. Operatorji imajo veliko izkušenj, tudi zgodovinskih, ki so pomembne za načrtovanje prometa. "Predvidevamo lahko, kaj storiti v primeru prometne nesreče ali zastojev. Cestni operaterji zato dnevno delajo načrte v povezavi s tem," razlaga Ferrante in dodaja: "Decembra vse dejavnosti načrtujemo za januar in februar, ko pričakujemo najslabše vremenske razmere. Od pet- do šestkrat na leto se zgodi, da je vozil zaradi vremenskih nevšečnosti na cesti toliko, da se zastojem ne moremo izogniti."

Vozniki se zaradi zastojev pogosto jezijo na Dars. Brane Nastran pravi: "Vemo, da ceste prenesejo le določeno število vozil. Nekajkrat na leto so preobremenjene, saj že od začetka niso bile načrtovano, da bo po njih vozilo toliko vozil." Pri PIC-u zato pozivajo voznike, da že pred potjo spremljajo informacije in se seznanijo s tem, kdaj je največja možnost za zastoje. Koledar z vpisanimi in vrisanimi deli na cesti je narejen mesec dni vnaprej. Vozniki zato lahko predvidevajo, kdaj bi utegnila biti gneča največja. "Ko pa se zgodi nesreča, pa enotne rešitve ni. Vsaka nesreča je zgodba zase. Takrat skušamo promet preusmeriti na lokalne ceste. Kar lahko predvidevamo naprej, je, da za primer nesreče naredimo celo novo ruto, tudi mednarodno. Tisti, ki bo želel, bo sledil našim navodilom, ta so najbolj učinkovita," meni Nastran.

Klasični cestni zemljevid ni odveč

Prometnoinformacijski centri imajo najbolj ažurne informacije tudi zaradi načina merjenja prometa. Promet se po navadi meri na celotni trasi avtoceste, in to z detektorji prometa. Zelo pomembne so izkušnje in trendi, ko gre za premike iz osrednje Evrope na jug. Kot že omenjeno, je tudi znano, kdaj bodo potekala večja dela na cesti. Tudi na mejnih prehodih je utečen sistem zaznavanja prometa, s kamerami, detektorji za štetje prometa. Na ta način lahko voznike usmerjajo po poteh, kjer je gneča manjša, s tem pa je prihod na cilj hitrejši.

Kljub modernim navigacijskim sistemom in aplikacijam za spremljanje prometa v živo, pa je v avtomobilu še vedno priporočljivo imeti cestni zemljevid. "Morda navigacija ne dela pravilno, se pokvari. Vedno se je dobro pred daljšo potjo organizirati," meni Ferrante in pravi, da je dobro vedeti, kam gremo in si pripraviti tudi alternativne poti, hkrati pa spremljati vse mogoče kanale, ki jih zagotavljajo prometnoinformacijski centri - od radijskih informacij v več jezikih do digitalnih opozoril.

PIC boljši od Googla

Strokovnjaki se tudi strinjajo, da so nekateri servisi, kot so Googlov, TomTom in drugi dobri, a nimajo takih informacij kot nacionalni operaterji. Pravijo, da bomo v prihodnje komunicirali tudi z Googlom, Herom itd., a bo ta proces trajal še nekaj let, da bo na voljo zares dobra informacija.

Z razvojem tehnologije se bo izboljševala tudi informiranost voznikov o stanju na cestah. Čez nekaj let bodo na cestah tudi samovozeči se avtomobili, to bo pomenilo manj nesreč, hkrati pa pričakujemo velik napredek z vzpostavitvijo komunikacije med vozili in infrastrukturo v prometu. "Imeli bomo boljši pregled nad avtocestno mrežo. Nove vire informacij. Mislim, da bo veliko bolje, kot je zdaj, pa že zdaj je veliko bolje, kot je bilo pred 10 leti," zaključuje Nastran.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo se z Branetom Nastranom pogovarjali, kdaj je najbolje odriniti na morje.

Gregor Prebil