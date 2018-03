Poudarki Ibiza prinaša vse koncernske tehnične novosti

Notranjost je prostonejša, kot bi si mislili

Foto: Boštnjan Podlogar Moderna povezljivost je poleg simpatičnosti gotovo ključen adut tudi nove ibize, a ko vanjo sedeš, zaznaš, da je adutov še mnogo več. Foto: Boštjan Podlogar

Seat ibiza 1.0 TSI style: nadarjena španka

Test nove generacije

9. marec 2018 ob 07:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Problematična znamka s španskim imenom, sedežem v Kataloniji in šefi iz Nemčije je končno dobila pravi zagon. Oziroma z drugimi besedami: v Nemčiji so rekli, da je konec šale. Tako je po mnogih letih finančnih težav koncern Volkswagen znamki Seat dal prioritetno mesto pri pridobivanju tehnike, ibiza je, recimo, prva dobila novo koncernsko platformo, celo prej kot pomembnež številka ena, volkswagen polo.

Pa tudi nasploh je videti, da je Seat končno našel svojo pravo vlogo v tej globalni nemški družbi. Kakšna je ta? No, PR-ovski odgovor pravi, da Seat v koncern privablja mlade in mlade po srcu! Mi to razumemo bolj konkretno: Seat je tista znamka, ki bo prva postregla z najnovejšimi modernimi komunikacijsko zabavnimi napravami, ki jih imajo mladi tako radi.

Moderna povezljivost je poleg simpatičnosti gotovo ključen adut tudi nove ibize, a ko vanjo sedeš, zaznaš, da je adutov še mnogo več. Konec je dobe, ko je bilo v volkswagnih prijetneje sedeti, ibiza zdaj v ničemer ne zaostaja za tehnično enakim polom. In lahko jo pohvalimo, da ne vabi samo s šminko in v našem konkretnem primeru s pudrom, ampak tudi z vsebino. Namreč, notranje mere bodo marsikatero družino presenetile, ko bodo ugotovile, da večjega avta v resnici ne potrebujejo tako zelo nujno.

Pohvalimo tudi bencinski motor, ki je varčnejši od večkrat nagrajenega litrskega trivaljnika iz fieste, je pa recimo fiesta s svojimi voznimi lastnostmi veliko bolj dinamična, torej bolj vroča kot tokrat preizkušena španka.

Kot kažejo lanski rekordni prodajni rezultati, je Seat z novodobno ponudbo končno zadel žebljico na glavico. A preden se po hitrem postopku odpravite v prodajni salon, vedite, da bo izbira morala biti precej subjektivna, kajti očitno so tudi ibizini tekmeci, tisti bližnji sorodniki, v slovenske salone zapeljali z izredno dobrimi cenami in dobrimi opremskimi paketi. Tekma za kupce med najnovejšimi, najmodernejšimi in tudi najboljšimi malčki na trgu se je vsaj tu pri nas v Sloveniji očitno kar močno zaostrila.

Ključni tehnični podatki:

Mere:

- dolžina: 4,1 m

- medosna razdalja: 2,5 m

- obračalni krog: 10,6 m

- prtljažnik: 355 l

- masa: 1140 kg

Pogon:

- 1,0-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 85 kW

- navor: 200 Nm

- 6-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 195/55 R16 91V XL

- poraba: 5,3 l/100 km = 6,4 EUR/100 km

- posoda za gorivo: 40 l

- doseg: 754 km

- izpusti CO2: 108g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 15126 EUR

- stroški finančnega lizinga: 1930 EUR/5 let

- stroški registracije: 4864 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 873 EUR/5 let

- stroški goriva: 4837 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 520 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 7768 EUR

- stroški skupaj: 345 EUR/mesec

Miha Merljak