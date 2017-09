Foto in video: Dunking Devils najnovejši video posneli za ligo NFL

Nove akrobacije Dunking Devils

22. september 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Akrobatska zasedba Dunking Devils je svojo kreativnost in akrobatske veščine tokrat združila za ameriško nogometno ligo NFL, video pa so snemali ob Velenjskem jezeru in v Londonu.

Tekme lige NFL in njen sklepni Superbowl so znani kot nekaj velikega za vse, ki se ukvarjajo z oglaševanjem. Superbowl je namreč najbolj gledana oddaja v ZDA, cena oglasnega prostora med prenosom pa preseže pet milijonov dolarjev za pol minute. NFL se je odločil, da želi za ameriški nogomet navdušiti tudi Evropo, zato bodo dvoboj med Jacksonville Jaguarsi in Baltimore Ravensi 24. septembra prenesli v London.

Ogromen produkcijski projekt

Za promocijo tekme so najeli slovenske akrobate Dunking Devils in F&B Acrobatics, ki so posneli video, v katerem združijo akrobacije in ameriški nogomet. Video je več kot 25 ljudi snemalo več kot en teden, tri dni pa so preživeli tudi na plaži Velenjskega jezera.

Nato so se za nekaj dni preselili še v Anglijo, kjer so med drugim snemali tudi pred znamenitostjo London Eye, na dvonadstropnem rdečem avtobusu in pred Big Benom, snemanje pa so končali na stadionu v Wembleyju, kjer bo potekala nedeljska tekma.

Američani so bili nad Slovenijo tako navdušeni, da bodo Dunking Devils skupaj s portalom People Are Awesome še letos začeli snemati serijo Fly Guys, ki se bo v celoti odvijala na naših tleh.

"Za nas je bil to produkcijsko največji projekt do zdaj. Ponosni smo, da so naše ustvarjalne in akrobatske ideje prepričale ameriške oglaševalske velikane, kot so NFL, Yahoo in Verizon. Projekt na stežaj odpira vrata deset delov dolgi spletni seriji Fly Guys, ki jo načrtujemo že več kot eno leto. Izjemno sem vesel, da bo serija postala resničnost in bomo lahko v desetih epizodah prikazali lepote naše dežele na sončni strani Alp," je v sporočilu za javnost zapisal idejni vodja Dunking Devils Domen Rozman.

Celoten posnetek in nekaj fotoutrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B.