Francoski dobrodelni študenti preplavili Cankarjevo mesto

800 študentov bo z 250 avtomobili po Evropi delilo šolske potrebščine in medicinsko opremo

3. avgust 2018 ob 07:48

Vrhnika - MMC RTV SLO

Tudi letos se je več sto francoskih študentov na 10.000 kilometrov dolgo pot po Evropi podalo s prav posebnim namenom - na svojem potovanju bodo socialno ogroženim družinam razdelili 25 ton šolskih potrebščin in medicinske opreme. Ustavili so se tudi na Vrhniki.

Čeprav sta v današnjem času medčloveško sodelovanje in podpora pogosto na preizkušnji, bo 800 francoskih študentov ponovno dokazalo, da posluh za tiste, ki jih pesti socialna stiska, še vedno obstaja.

"Pred petimi leti sta dva Francoza – Jérémy Blandin in Benjamin Laidin – domislila, da bosta s peugeoti 205 prepotovala Evropo, na svojem potovanju pa v manj razvitih evropskih državah pomoči potrebnim razdelila medicinsko opremo in šolske potrebščine. Tako je nastal projekt Karavana Europ.raid. Naslednje leto je v okviru karavane potrebščine razvažalo že 12 avtomobilov, leta 2016 pa se je 220 udeležencev z 68 avtomobili ustavilo tudi v Sloveniji," je za MMC pojasnil Jure Žitko, eden od organizatorjev sprejema dobrodelnežev na Vrhniki.

Z 250 avtomobili bodo študenti letos prevozili 10.000 kilometrov dolgo pot, na svoji poti pa razdelili 25 ton šolskih potrebščin in medicinske opreme socialno ogroženim družinam.

V 23 dneh bodo obiskali 20 držav – Francijo, Švico, Italijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Albanijo, Grčijo, Makedonijo, Bolgarijo, Romunijo, Madžarsko, Slovaško, Poljsko, Češko, Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo. Največ potrebščin bodo pustili v Bosni, v Makedoniji in v Albaniji.

Glavnini udeležencev iz Francije so se na letošnjem popotovanju pridružile tudi ekipe iz Belgije, Italije in Poljske, napovedujejo pa, da bodo v svoje vrste prihodnje leto sprejeli še Špance.

Francoski študenti (in tisti, ki se jim na potovanju priključijo) si sredstva za potovanje in nakup potrebščin za ljudi v stiski priskrbijo z lastnim denarjem. V vsakem avtu morajo trije popotniki prevažati 100 kilogramov potrebščin, sami pa morajo plačati tudi bencin in stroške prehrane.

V Slovenijo so udeleženci projekta v poznih popoldanskih urah prišli 1. avgusta. V športnem parku na Vrhniki so organizatorji sprejeli 750 udeležencev, preostali pa so spali v Starem malnu pri Vrhniki. Turistično društvo Blagajana z Mirjam Suhadolnik na čelu, Nataša Gočen in Jure Žitko so poskrbeli, da so se popotniki pri nas dodobra okrepčali, za spomin pa so jim podarili tudi Cankarjeve brčice.

"Ker so se pred dvema letoma na Vrhniki počutili zelo dobro, so letos obisk ponovili. To naj bi postala kar tradicija, naslednje leto jih pričakujemo okoli 1000," s ponosom pove Žitko.

Za Turistično društvo Blagajana, kočo v Starem malnu in številna lokalna društva, ki so pri organizaciji pomagala, je bil sprejem študentov precej velik zalogaj. Kljub naporom so organizatorji prepričani, da se jim bo gostoljubnost v prihodnosti še kako obrestovala.

"Takšen obisk je za Vrhniko zelo pomemben. Za naš kraj je to namreč 800 potencialnih turistov, ki se bodo k nam nekoč morda vrnili celo z družinami. Želimo si, da bi ta dogodek, ta sprejem, zares ostal 'naš'," še dodaja Žitko.

Žitko poudarja, da so bili študenti na Vrhniki zelo zadovoljni, saj v vseh državah ne doživijo tako lepega sprejema. "V Švici so na primer spali na neki planoti, pa tudi zavetja v primeru slabega vremena niso imeli ..., pri nas pa so jih pozdravile celo pevke v narodnih nošah in predstavniki francoskega veleposlaništva."

Klara Širovnik, Foto:Srdjan Živulović/BoBo