Kurenti že stepli prah s svojih kožuhov in se pripravili na skok v pustni čas

Veselo bo že ta konec tedna

30. januar 2018 ob 17:35

Ptuj - MMC RTV SLO

Po tradicionalnem polnočnem kurentovem skoku na domačiji nekdanjega princa karnevala, ki vsako leto poteka na svečnico, se na Ptuju letos zelo hitro začenja že 58. Kurentovanje.

Festival se bo v soboto začel z etnopovorko in predajo oblasti karnevalskemu princu, končal pa se bo 13. februarja na pustni torek.

Kot je na novinarski konferenci pred začetkom 11-dnevnega mednarodnega pustnega festivala, ki bo Ptuj spremenil v slovensko etnografsko prestolnico, povedala v. d. direktorice Zavoda za turizem Ptuj Monika Klinc, se bo v tem času zvrstilo več kot 70 dogodkov, skupaj s tistimi v okolici Ptuja več kot 100.

Na osrednjih povorkah in prikazih se bo predstavilo okrog 6000 likov in mask, v tem času pa na Ptuju pričakujejo okoli 100.000 obiskovalcev.

Med drugim bodo v tem času nastopili tudi Vlado Kreslin, Pop Design, Severina, Prljavo kazalište, Danijela, Mladi gamski, Ptujski kvintet in mnogi drugi.

Občinskega denarja še zdaleč ni dovolj

"Ptuj je s kurentovanjem po izboru Slovenske turistične organizacije postal ena izmed ikon slovenskega turizma. To je izjemen uspeh za ptujski turizem," je poudarila Klinčeva in med glavnimi novostmi letošnjega dogodka omenila novo lokacijo karnevalske dvorane, s tem pa spremenjen iztek obeh osrednjih povork.

Za javni del prireditve je ptujska mestna občina letos zavodu namenila 46.000 evrov, kar je približno četrtina potrebnega denarja, vse ostalo morajo pridobiti na trgu - bodisi preko prihodkov od najemnin, tržne dejavnosti ali sponzorjev.

Zdaj tudi na Unescovem seznamu

Prvi mož Kurentovanja Branko Brumen je ob tem spomnil, da so obhodi kurentov od lanskega decembra del seznama Unescove nesnovne dediščine, na kar bodo posebej opozorili na sobotni otvoritveni etnopovorki.

"Ohranjanje, negovanje, razvoj in predstavljanje izjemnega bogastva ptujske etnografske kulturne dediščine na čelu s kurentom ter prenos te dediščine na mlade rodove je naš dolgoletni strateški cilj. S sprejemom na seznam Unesca smo dosegli najvišjo možno raven in priznanje, zdaj moramo dokazati, da smo ga vredni," je dejal Brumen.

Kot je dodal, bodo predvsem na osrednji mednarodni karnevalski povorki naslednjo nedeljo mestu in okoliškim vasem zavladali kurenti v družbi najrazličnejših izvirnih etnografskih in domišljijskih likov iz 11 tujih držav.

Ob tem se bodo na Ptuju v naslednjih enajstih dneh zvrstile številne povorke, prikazi domačih etnografskih likov, koncerti, umetniški in dobrodelni dogodki ter plesi v maskah. Več kot 100.000 obiskovalcev bo med drugim pojedlo pol milijona ptujskih krofov, ponudba vrhunskih vin in domače kulinarike pa bo zaokrožila dogajanje v mestu in njegovi širši okolici.

Pomemben dogodek za Ptuj

Ključ mestne hiše in s tem mestno oblast bo iz rok župana Mirana Senčarja že to soboto prevzel 16. princ karnevala Aleš Goričan, plemeniti Maksimiljan Gregorič, ki predstavlja Kurentovanje doma in na tujem.

Za zdaj še aktualni župan Senčar je ob tem poudaril, da je Kurentovanje s svojo 58-letno tradicijo izjemno pomemben dogodek za mesto. Pričakovanja pred dogodkom so velika, Senčar pa je vse obiskovalce od blizu in daleč povabil, naj se udeležijo dogodkov in s tem doživijo živost mestnega središča v času pusta.

T. H.