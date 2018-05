Maturanti se pripravljajo na maturantsko četvorko

Že devet vpisov v Guinnessovo knjigo rekordov

18. maj 2018 ob 09:20,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dijaki četrtih letnikov počasi končujejo srednješolsko obdobje - in kako bi ga drugače proslavili kot z znamenito maturantsko četvorko, ki jo bodo ob 12.00 zaplesali po ulicah slovenskih mest.

Maturanti se bodo v Ljubljani zbrali na Gospodarskem razstavišču, točno ob poldne pa se bodo ob zvokih Straussove melodije zavrteli na Slovenski cesti v središču prestolnice. Maturantsko parado v Ljubljani organizira plesna šola Urška Pro, Maturantsko četvorko pa v okviru projekta European Quadrille Dance Festival Plesna zveza Slovenije (PZS). Pod okriljem PZS-ja bodo maturanti med drugim zaplesali v Kočevju, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Kopru, Trbovljah, Murski Soboti in na Ptuju. Maturantsko četvorko na mariborskih ulicah, ki jo leto organizira plesna šola Salsero, si bo ogledal tudi predsednik republike Borut Pahor.

Četvorko bodo plesali tudi na ulicah nekaterih evropskih mest.

Tudi izobraževalna nota

Na paradi bo s preventivno akcijo Čista nula, čista vest letos prisoten tudi Zavod Varna pot. Mlade bodo na prizorišču informirali o nevarnostih in posledicah vožnje pod vplivom alkohola, omogočili jim bodo tudi preizkus alkoholiziranosti. "Mladih ne bomo gnjavili in jim žugali, le prijazno bomo nagovorili tiste med njimi, ki so na dogodek prišli z avtomobilom," so zapisali. Tudi ministrstvo za zdravje skupaj z državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami mlade spodbuja k zreli zabavi, ustvarjalnosti in ustvarjanju dobrih spominov, brez pitja alkohola in uporabe drugih psihoaktivnih snovi.

Največji sinhroni ples na svetu se je že devetkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Od leta 2001 do danes je povezal več kot 300.000 maturantov iz več kot 100 evropskih mest in več kot desetih držav.

Na MMC-ju bomo dogajanje na maturantski paradi prenašali v dveh delih. Prvi del prenosa bo potekal od 10.00 do 10.50, prikazoval bo preddogajanje na Gospodarskem razstavišču oziroma zbiranje maturantov. Drugi del pa se začne okrog 11.00 in bo prikazoval prihod maturantov na glavno prizorišče na Slovenski cesti ter nato tamkajšnje dogajanje.

