Na TV Slovenija prihaja nova mladinska oddaja Adrenalinci

Izzivi za željne adrenalina

20. februar 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na sporedu prvega programa TV Slovenija bo nova mladinska oddaja Adrenalinci, kjer se bo osem srednješolcev pomerilo v desetih adrenalinsko-športnih izzivih. Prva oddaja bo na sporedu v ponedeljek, 20. februarja, ob 17.30 na TV SLO 1.

Oddaja je namenjena mladim med 14. in 18. letom starosti, nastala pa je v sodelovanju Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija ter produkcijske hiše Fixmedia. Na avdiciji so izbrali Benjamina, Petra, Piko, Dolores, Miho, Amadeja, Tinkaro in Majo, ki se bodo preizkusili v desetih izzivih.

Njihov prvi adrenalinsko-športni izziv je bil skok z elastiko s solkanskega mostu, sledili pa so še karting, plezanje, soteskanje, potapljanje, zorbing, skok s padalom, paintball, raftanje in zipline.

Oddajo lahko spremljate vsak ponedeljek ob 17.30 na TV SLO 1 do 24. aprila.



Urednica mladinskih oddaj TV Slovenija in tudi nove oddaje Adrenalinci je Meta Ornik. "V Otroškem in mladinskem programu pri snovanju mladinskih dokumentarnih oddaj želimo mladim na privlačen in sodoben način predstaviti življenje vrstnikov, ki se znajdejo v novem okolju, v katerem se morajo preizkusiti, preveriti svojo samostojnost, pridobiti nova znanja … Pri snovanju teh oddaj sodelujemo tudi z zunanjimi produkcijskimi hišami. Lani nas je s svojim predlogom na razpisu prepričala mlada produkcijska ekipa Fixmedia, kar pomeni, da so v oddajah sodelovali mladi protagonisti in oddaje ustvarjali mladi ustvarjalci."

Osem protagonistov so izbrali na avdiciji za najstnike, ki so željni aktivnosti, ki tako ali drugače pospešijo bitje srca. Protagonisti so se ob raziskovanju Slovenije spoznali, spoprijateljili in se spodbujali pri največjih ovirah - dvomu in strahu.

P. B.