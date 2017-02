Prihajajo žarometi, nagrade za izstopajoče dosežke v svetu medijev

Prireditev bo neposredno prenašala TV Slovenija

26. februar 2017 ob 08:25

Zvečer bodo prvič podelili nove medijske nagrade, žaromete, ki jih bodo domov odnesli tisti, ki so jih lani gledalci in poslušalci, medijski ustvarjalci, poznavalci in strokovnjaki najbolj opazili.

Žaromete bodo podelili v 10 kategorijah, in sicer: pesem leta, glas leta, filmska zgodba leta, igralka in igralec leta, zabavna TV-oddaja leta, voditelj oziroma voditeljica informativne oddaje, tekmovalna TV-oddaja leta, nabrušen TV-jezik leta in gostitelj oziroma gostiteljica razvedrilne TV-oddaje.

Prireditev boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV Slovenija 1 od 20.30 dalje.



Še dva nagrajenca pa bo izbral organizator (revija Vklop), in sicer za družbeno odgovorni projekt leta in za medijsko legendo, še pravijo v medijski skupini Media24 in dodajajo, da so žaromete ustanovili, ker želijo nagraditi izstopajoče dosežke, ki so premaknili meje dojemanja moči in pomena ustvarjalcev medijskih vsebin in medijev samih.

In kako so v uredništvu izbrali nominirance? Tri predloge za vsako od desetih nagrad so podali bralci, gledalci in poslušalci, tri pa uredništvo revije Vklop. Končne zmagovalce je izbrala 23-članska žirija, sestavljena iz strokovnjakov z različnih področij medijev in kulture.

Celoten seznam nominirancev si lahko pogledate spodaj.

PESEM LETA

- To mi je všeč (Nina Pušlar)

- Pesem (Manca Špik in Kvatropirci)

- Srce za srce (Alya)

- Všeč tko k je (Nipke)

- Nabiralka zvezd (Tabu)

- Stari komadi (Vlado Kreslin)

GLAS LETA

- Nina Pušlar

- Alya

- Jan Plestenjak

- Manca Špik

- Prismojeni profesorji bluesa

- Ditka

FILMSKA ZGODBA LETA

- Pr' Hostar

- Houston, imamo problem

- Pod gladino

- Nika

- Pojdi z mano

- Nočno življenje

IGRALKA LETA

- Katarina Čas

- Nina Ivanič

- Ajda Smrekar

- Saša Pavlin Stošić

- Pia Zemljič

- Ylenia Mahnič

IGRALEC LETA

- Domen Valič

- Primož Forte

- Klemen Janežič

- Goran Hrvaćanin

- Jernej Šugman

- Lotos Vincenc Šparovec

ZABAVNA TV-ODDAJA LETA

- Slovenija ima talent (Pop TV)

- Vse je mogoče (TVS)

- Slovenski pozdrav (TVS)

- Ta teden (Planet TV)

- Znan obraz ima svoj glas (Pop TV)

- Dan najlepših sanj (Pop TV)

VODITELJ/ICA INFORMATIVNE ODDAJE

- Slavko Bobovnik

- Uroš Slak

- Darja Zgonc

- Jelena Aščić

- Rosvita Pesek

- Jerca Zajc Šušteršič

TEKMOVALNA TV-ODDAJA LETA

- Slovenija ima talent (Pop TV)

- Kmetija (Planet TV)

- Vem (TVS)

- Taksi (TVS)

- Male sive celice (TVS)

- MasterChef (Pop TV)

NABRUŠEN TV-JEZIK LETA

- Lado Bizovičar

- Denis Avdić

- Jure Godler

- Vesna Milek

- Marcel Štefančič

- Jože Robežnik

GOSTITELJ/ICA RAZVEDRILNE TV-ODDAJE LETA

- Peter Poles

- Bojan Emeršič

- Denis Avdić

- Bernarda Žarn

- Vid Valič

- Jože Robežnik

