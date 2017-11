Tina Maze sporočila veselo novico: Z Massijem pričakujeta otroka

"Ta zima bo zelo posebna"

Nekdanja smučarska šampionka Tina Maze je po daljšem času ugibanj tudi sama potrdila novico. Na družbenem omrežju Twitter je zapisala, da s partnerjem Andreo Massijem pričakujeta otroka.

"Letošnja zima bo zelo posebna ... pričakujeva novo poezijo – novo življenje!!! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je zapisala in pod fotografijo podpisala tako sebe kot svojega partnerja. Temu je dodala še podatek, da je v 24. tednu nosečnosti.

To bo za 34-letno športnico in njenega partnerja prvi otrok.

Tina Maze je januarja letos na Pohorju sklenila bogato športno kariero, za katero lahko rečemo, da je osvojila vse, kar je osvojiti mogoče.

Njen zadnji prihod v cilj, ko se je sredi vožnje ustavila in objela svojo ekipo, nato pa skupaj z njimi prismučala do vznožja, se ustavila pred ciljno črto in si že tam snela smučke, je v živo pozdravilo več kot 15 tisoč gledalcev.

This winter will be very special…. we are expecting new poetry – a new life !!! There are no words to describe our happiness and gratitude of becoming parents. Tina&Andrea #24weeks pic.twitter.com/NNWcUtxwKl