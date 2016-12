Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Utrinek iz prazničnega Beograda. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Okoli 7.000 Slovencev bo novo leto dočakalo v Beogradu

Najbolj priljubljena silvestrska prestolnica na Balkanu

31. december 2016 ob 15:52

Beograd - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Okoli sedem tisoč Slovencev bo najdaljšo noč v letu preživelo v srbskem glavnem mestu na pregovorno divjih zabavah z dobro hrano in pijačo. Za tiste, ki ne bodo v katerem od znanih gostinskih lokalov, tudi v Beogradu pripravljajo razkošno zabavo na prostem.

Beograd, najbolj priljubljena silvestrska prestolnica na Balkanu, je pripravljen. Trubači, hrana, pijača, polni hoteli, razsvetljene ulice.

"Beograd je veselo mesto. Vsi so razposajeni, veseli, še zlasti na silvestrovo in med prazniki," je eden izmed domačinov opisal, zakaj vsi hitijo v Beograd. Druga je dodala: "Ljudje se zabavajo, družijo, so dobro razpoloženi, veseli pričakajo novo leto, so prijetni gostitelji."

In tako ni čudno, da je v teh dneh v mestu okoli 100.000 gostov. Nekateri pred zabavo po zadnjih nakupih, drugi bolj športno, vsi pa navdušeni nad Beogradom. "Beograd je prelep. Čudovito je, prekrasno," je povedala turistka iz Bolgarije.

V srbski prestolnici sicer veljajo poostreni varnostni ukrepi, posebej pred poslopjem parlamenta, kjer bo nocoj glavna zabava z Bajago in instruktori ter Plavim orkestrom. In seveda bodo tudi v Beogradu izrečene številne dobre želje in obljube.

