Video: Planica 1962 s hudomušnim komentarjem Mastnaka in Pozveka

Jutri na MMC-ju alternativen prenos Planice

23. marec 2018 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Komentatorja alternativnega prenosa Planice Jure Mastnak in Aleksander Pozvek sta že na svojem mestu. Pogledate si lahko, kako sta s hudomušnim komentarjem pospremila Planico iz leta 1962.

V uredništvu za nove medije bomo v soboto pripravili prav poseben prenos ekipne tekme v Planici, ki jo bosta neposredno s kraja dogodka v živo komentirala imitatorja. Prenos bo v živo na rtvslo.si.



Seveda pa Mastnak in Pozvek komentiranja prenosa letošnjih poletov nista mogla začeti, ne da bi se spomnila poletov v Planici leta 1962, ko so bili skoki še precej drugačni od poletov, ki smo jih vajeni danes.

Zakaj? Opazovalci so lepe doskoke slovenskega smučarskega skakalca Jožeta Šlibarja sicer lahko spremljali tudi prek televizijskih sprejemnikov, a jim skakalčev izid ni bil znan nemudoma. Planiški delavci so namreč neposredno po skoku morali prijeti za svoje merilne naprave in razdaljo izmeriti.

Na polete so prišle množice ljudi iz vseh koncev Slovenije in Jugoslavije, vse od Vardarja do Triglava. V mnogih pogledih se današnji spektakel v Planici torej razlikuje od tistega leta 1962, vendar nekaj ostaja enako: na dan skokov je v Dolini pod Poncami pravi praznik!

K. Š.