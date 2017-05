Ariana Grande se v Manchester vrača že to nedeljo, z njo tudi Justin Bieber in drugi

Izkupiček bo namenjen žrtvam bombnega napada

30. maj 2017 ob 19:02

London - MMC RTV SLO/STA

Pevka Ariana Grande bo držala obljubo in se vrnila v Manchester, ki ga je pred tednom dni zaznamovala tragedija. Objavila je namreč datum novega koncerta in seznam glasbenikov, ki se ji bodo pridružili na odru.

Ameriški popzvezdnici, ki je še posebej priljubljena med mladimi, se bodo to nedeljo, 4. junija, na odru pridružili še Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher in Take That.

Koncert z naslovom One Love Manchester bodo priredili na stadionu za kriket Old Trafford, izkupiček pa bo namenjen žrtvam bombnega napada, ki ga je prejšnji ponedeljek v manchestrski Areni izvedel 22-letni samomorilski napadalec in ubil 22 ljudi, več kot 100 pa ranil.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo imeli prost vstop na koncert vsi, ki so bili na pevkinem nesrečnem koncertu 22. maja.

"Ne bomo pustili, da zmaga sovraštvo"

Ariana je sicer pred dnevi na Twitterju obljubila, da se bo vrnila v "pogumno mesto Manchester", objavila pa tudi pismo, v katerem je med drugim zapisala: "Tovrstnih dogodkov ne bomo mogli nikoli razumeti, saj to ni v naši naravi. Ne bomo se vdali in živeli v strahu, ne bomo dovolili, da nas to razdeli, ter ne bomo pustili, da zmaga sovraštvo," je nadaljevala.

T. H.