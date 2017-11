Beyonce kopiči denar - v enem letu zaslužila 105 milijonov dolarjev

Sledita ji Adele in Taylor Swift

21. november 2017 ob 08:26

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Beyonce je postala najbolje plačana glasbenica leta 2017, v hrbet ji gledata tudi Adele in Taylor Swift. Na njen račun je v letu dni kapnilo kar 105 milijonov dolarjev.

Lestvico najbolje plačanih glasbenic je sestavila revija Forbes, ki je sporočila, da je Beyonce največ zaslužila s prodajo zelo uspešnega albuma Lemonade, svetovno koncertno turnejo Formation in lastno blagovno znamko Ivy Park. Dodatne milijone so ji prinesli še nekateri drugi projekti in kampanje.

Na drugo mesto se je z 69 milijoni dolarjev zaslužka uvrstila britanska pevka Adele, za katero je prva velika koncertna turneja po letu 2011, njen album 25 pa se kljub temu, da ga je izdala že leta 2015, še vedno odlično prodaja. Adele je vse zelence zaslužila izključno z glasbo, saj ni posodila obraza ali glasu nobenemu podjetju.

V 24 urah 43 milijonov ogledov

"Bron" na lestvici gre v roke ameriški popzvezdnici Taylor Swift, ki se je lani s 170 milijoni dolarjev zaslužka uvrstila na sam vrh omenjenega seznama. Tokrat je zaslužla "le" 44 milijonov, čeprav je za njo koncertna turneja z naslovom 1989. Taylor se sicer v prihodnjih mesecih obetajo novi milijoni, saj je nedavno izdala novi album Reputation, ki je v ZDA že postal najbolje prodajani album leta, če gledamo le prodajo v prvem tednu. Plavolasa ameriška ljubljenka je namreč v prvih sedmih dneh po izdaji prodala kar 1,216 milijona izvodov svojega novega izdelka. S tem je premagala raperja Kendricka, ki je imel do zdaj najboljši prvi teden prodaje - v enem tednu aprila je prodal 603.000 primerkov albuma Damn.

Reputation je sicer prvi studijski album Taylor v treh letih, z njim se je 27-letnica dokončno poslovila od kantriglasbe in se zasidrala v popvodah. Videospot za njen prvi singel z albuma Look What You Made Me Do je imel v prvih 24 urah na YouTubu rekordnih 43 milijonov ogledov.

Pri Forbesu so lestvico najbolje plačanih glasbenic leta sestavili na podlagi pogovorov z menedžerji, agenti, odvetniki in samimi izvajalkami, upoštevali pa so tudi uradne podatke o prodaji albumov. Pri seznamu so upoštevali obdobje med lanskim in letošnjim junijem.

A. P. J.