Član legendarnih Sex Pistols gost Pankrtov v Stožicah

Pankrti v nizkem štartu pred velikim koncertom

4. september 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pankrti so razkrili posebnega gosta na svojem velikem koncertu ob 40. obletnici delovanja v ljubljanski Areni Stožice. To bo Glen Matlock, basist in soavtor številnih uspešnic Sex Pistols.

Matlock je pomagal "zakriviti" uspešnice, kot so uspešnic Anarchy In The U.K., God Save The Queen, Pretty Vacant in številne druge. Sodeloval je z glasbeniki, kot so Iggy Pop, Faces, Rich Kids in The Damned. Skupaj s Sex Pistolsi je prodal na milijone plošč in bil povabljen v hišo slavnih rokenrola.

Privrženci Pankrtov se zagotovo spominjajo leta 1996, ko so v ljubljanski Hali Tivoli nastopili skupaj s skupino Sex Pistols. Hkrati so večkrat samostojno nastopili v razprodani Hali Tivoli – nazadnje na povratnem koncertu ob 30. obletnici delovanja leta 2007.

Pankrti bodo oktobra nastopili v izvirni postavi, kot ob koncu delovanja, v postavi: Pero Lovšin - Gnus, Bore Kramberger, Slavc Colnarič, Bogo Pretnar in Marc Kavaš. Pankrti so sicer svojo glasbeno pot začeli pred 40 leti, natančneje leta 1977 s svojim prvim nastopom oktobra na Gimnaziji Moste.

V tem času so ena za drugo številne markantne skladbe, kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, Metka, ki so jim so pozneje sledile Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Osmi dan, Umazane igre, Bandiera Rossa in številne druge.

K. K.