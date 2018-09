Eminem na Otoku piše zgodovino: "Me morajo zdaj klicati sir Eminem?"

V manj kot letu dni izdal dva albuma

9. september 2018 ob 09:54

London - MMC RTV SLO, Reuters

45-letni ameriški raper, producent in igralec Eminem se je zapisal v britansko glasbeno zgodovino, saj se je že s svojim devetim zaporednim albumom uvrstil na sam vrh glasbenih lestvic v državi.

Eminem, čigar pravo ime je Marshall Bruce Mathers III, je presenetil svoje oboževalce, ko je 31. avgusta letos brez napovedi izdal svoj novi album Kamikaze. Prejšnji teden je bil novi izdelek samo na Otoku prodan v 55.000 izvodih.

Eminem ima zdaj več zaporednih albumov na prvem mestu kot kateri koli drugi izvajalec v zgodovini britanskih glasbenih lestic. Pred albumom Kamikaze si je ta dosežek delil z zasedbama Led Zeppelin in ABBA, ki sta se pred njim z osmimi zaporednimi albumi številka ena ponašali kar 36 let.

Odziv Eminema je bil duhovit. "Ali to pomeni, da me morajo zdaj klicati sir Eminem?"

Kritika Trumpa, grammyjev in medijev

Albumu Kamikaze, ki je deseti studijski album ameriškega zvezdnika, dobro kaže tudi v ZDA, saj se ina lestvicah najbolje prodajanih albumov prebija vse višje. Na albumu je skupaj 13 skladb, ki prinašajo za približno 45 minut novega materiala. Med njimi je tudi skladba Venom, ki jo je pripravil za prihajajoči istoimenski film, v katerem bomo lahko med drugim gledali Toma Hardyja in Riza Ahmeda.

Tokrat se je odločil, da bo k sodelovanju na albumu povabil tri glasbenike, in tako so se med gosti znašli Joyner Lucas, Royce da 5'9" in Jessie Reyez, ki sodeluje pri skladbah Nice Guy in Good Guy. Produkcijo plošče je prevzel sam, ob pomoči Dr. Dreja. Dve izmed skladb sta dolgi manj kot minuto in predstavljata zgolj zvočna sporočila, ki si ju Eminem izmenja z menedžerjem Paulom Rosenbergom.

Med temami, ki se jih dotakne na plošči, sta med drugim ameriški predsednik in podpredsednik, Donald Trump in Mike Pence, kritizira pa tudi znamenite glasbene nagrade grammy in medije, ki so raztrgali njegov prejšnji album Revival.

A. P. J.