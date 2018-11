Foo Fighters junija prihajajo v puljsko Areno

Na glasbein sceni že več kot 20 let

19. november 2018 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med oboževalci ameriških rockerjev Foo Fighters se je razširila novica, da se zasedba junija prihodnje leto sicer ne bo ustavila v Sloveniji, pač pa v naši bližini - v Pulju.

Skupina je na svojem Facebooku objavila nove koncertne datume svoje evropske turneje. Tako bodo 19. junija igrali v znameniti puljski Areni, do konca avgusta leta 2019 pa bodo razveselili še svoje poslušalce na Danskem, Norveškem, v Veliki Britaniji in na Irskem. Poleg tega jih bo mogoče videti tudi na nekaterih poletnih festivalih.

Vstopnice za puljski koncert bodo na voljo od 23. novemba naprej, zanje pa bo treba odšteti od 50 evrov naprej. Na voljo bo le 7.000 mest.

Foo Fighters so ena največjih rockskupin v zadnjih 20 letih. Skupino je leta 1994 ustanovil nekdanji bobnar Nirvane, Dave Grohl, po več menjavah pa zasedbo zdaj poleg njega sestavljajo še Nate Mendel, Chris Shiflett, Taylor Hawkins, Pat Smear in Rami Jaffee. Izdali so devet studijskih albumov, osvojili 12 grammyjev in samo v ZDA prodali prek 14 milijonov albumov. Svoj zadnji studijski album Concrete and Gold so izdali lani, zatem pa so se odpravili na svetovno koncertno turnejo.

A. P. J.