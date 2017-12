Judas Priest - prvo ime MetalDays prihodnje leto

Na festival prihajajo z novim albumom

15. december 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bogovi metal glasbe Judas Priest se bodo 26. julija ustavili v Tolminu na festivalu MetalDays. Med drugim prihajajo na festival tudi Children Of Bodom, Behemoth, Accept in Cannibal Corpse.

Najbolj odmevni slovenski festival, ki ga vsako leto obišče vedno več tujcev, bo naslednje leto potekal med 22. in 28. julijem. Organizatorji so pri sestavi seznama nastopajočih znova naredili korak naprej in na festival povabili heavy metalce iz Birminghama, ki so na začetku svoje kariere v 70. letih prejšnjega stoletja svoj navdih črpali iz glasbe skupin, kot so Deep Purple, Jimi Hendrix in The Who.

Skupino, ki je na začetku igrala hard rock, je kasneje zaznamovala kitarska udarnost dvojice K. K. Downinga in Glenna Tiptona. Dwoning in Tipton sta kasneje s frontmanom Robom Halfordom postavila temelj razvoja heavy metala.

Še danes velja za njihovo največjo klasiko album British Steel iz leta 1980. Dobrih deset let kasneje pa so z albumom Painkiller heavy metal približali mlajši metalski generaciji.

V svoji karieri so izdali 17 studijskih albumov. V letu 2011 so naznanili, da se podajajo na poslovilno svetovno turnejo (takrat je skupino zapustil tudi Downing), ki pa le ni pomenila konca za skupino. Še več: marca napovedujejo izid novega albuma, ki bo nosil naslov Firepower.

