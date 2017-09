Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luis Fonsi je s pesmijo Despacito zadel v polno. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luis Fonsi bo v Zagrebu prepeval senzacijo, imenovano Despacito

Koncert bo 26. novembra

19. september 2017 ob 15:48

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Luis Fonsi, ki je poskrbel za glasbeno senzacijo, imenovano Despacito, bo 26. novembra nastopil v zagrebški Areni.

Fonsi bo obiskal hrvaško prestolnico v okviru svetovne turneje Despacito - Love + Dance. S svojim glasbeno-plesnim šovom razprodaja svetovne dvorane, so sporočili organizatorji zagrebškega koncerta. Pozvali so ljubitelje lahkotnih zvokov latina, naj "izkoristijo priložnost in uživajo v največji uspešnici ter postanejo del njegove zgodovine".



Vstopnice za Fonsijev zagrebški koncert prodajajo po od 260 do 850 kun (med 35 in 115 evri). Portoriški glasbenik je pred časom za ameriške medije pojasnil, da je pesem Despacito pripravil v sodelovanju s prijateljem Daddyjem Yankeejem. Namen je bil, da bi s preprostim refrenom in nalezljivim ritmom osvojil tudi poslušalce, ki ne obvladajo španskega jezika.