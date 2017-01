OutKast: duo, ki je spremenil tok hiphopa in postal predmet na univerzi

Antwan Patton - Big Boi in André Benjamin - 3000 sta pod imenom OutKast s pronicljivim in besedilno zahtevnejšim slogom rapa postavila nove standarde v hiphopu.



S tem sta pustila takšen pečat, da njuno delo zdaj obravnavajo na univerzi v Savannah (rojstnemu kraju Big Boija).

Leta 1995 je bil spor med raperji na vzhodni in zahodni obali na višku. Predstavniki založb Death Row in Bad Boy Records so si dihali za ovratnik. Medtem ko sta si raperja in producenta Suge Knight in Puff Daddy ob vsaki priložnosti izmenjevala grde besede in poglede (če vprašate mamo Christopherja Wallacea - Notorious B.I.G., pa ta vztraja, da sta bila prav tadva - vsaj delno - kriva za sinovo smrt leta 1997).



Napetost se je stopnjevala vse do podelitve nagrad Source Awards leta 1995, ko so diplomatsko za novinca leta izbrali prav dvojec z juga ZDA pod imenom OutKast. Javnost takrat - milo rečeno - ni bila navdušena. A OutKast sta postala ena najbolj sprejemljivih hiphoperskih izvajalcev v "mainstreamu". Konec koncev sta leta 2004 prejela prestižnega grammyja za album leta (to je v svetu hiphopa uspelo le še Lauryn Hill, lani pa je bil blizu Kendrick Lamar).

Prvenec Southernplayalisticadillacmuzik sta izdala leta 1994 in s tem postavila na zemljevid "južnjaški rap". Z albumom ATliens sta dosegla platinasto naklado, z albumom Aquemini sta se dokončno uveljavila v svetu hiphopa, z albumom Stankonia pa sta si priborila nominacijo za najboljši album. Pozneje sta ga osvojila z albumom Speakerboxxx/The Love Below.

Skozi leta sta popularizirala južnjaški sleng, a hkrati sta se tudi vedno manj zatekala k besedičenju o nasilju in dajala večji poudarek morali. Toda ustvarjalno sta se Big Boi in André vedno bolj oddaljevala. Če ju je pri prvencu in albumu ATLiens še združevala ljubezen do fanka, se je André vedno bolj posvečal eksperimentiranju (petju, iskal je navdih v džezu ...), medtem ko je Big Boi vztrajal pri tradicionalnem hiphopu. Ločitev je bila neizbežna.

Kot OutKast sta se na odre vrnila aprila 2014, ko sta nastopila na festivalu Coachella, toda odziv občinstva ni bil takšen, kot sta ga pričakovala. Namesto nizanja uspešnic, kot so Hey Ya!, Ms. Jackson, Roses (te sta vključila v svoj repertoar proti koncu), sta naredila prerez svoje kariere s starim materialom. "Odkrito povedano, nikoli več nisem hotel stopiti na oder po tem," je dejal André v intervjuju za New York Times. Dodal je: "Nič nimam od takšnega načina nastopanja."

OutKast - kot predmet na univerzi

Po nizu koncertov sta se znova umaknila leta 2014, toda pustila takšen pečat, da je profesorica na univerzi v Savannah dr. Regina Bradley za svoje študente pripravila predmet z naslovom OutKast in vzpon južnjaškega hiphopa. Gre za predmet, pri katerem se študenti posvečajo skladbam in predvsem besedilom te zasedbe, hkrati pa rišejo vzporednice s civilnimi gibanji za pravice (kot je gibanje Black Lives Matter) in družbenim aktivizmom.

Študente bo pri študiju spodbujala k poslušanju skladb zasedbe OutKast, toda same debate se med predavanji ne bodo vrtele okoli tega, kdo je napisal boljše verze. "Na koncu bodo morali oddati seminarsko nalogo, pri kateri si bodo izbrali album po svoji izbiri - raje vidim, da izberejo kakšen album dueta OutKast - in napisali refleksijo na teme, ki jih slišijo," je dejala Bradleyjeva za Savannah Morning News.

Kot je pojasnila Bradleyjeva, sta André 3000 in Big Boi spreminjala potek hiphopa že od pojavitve na Source Awards. "Najprej je André spodbudil vse z besedami: 'Jug ima nekaj povedati!' To je odprlo vrata preostalim izvajalcem z juga, da pokažejo in dokažejo, kaj je mislil s temi besedami. Ni rekel: 'Atlanta ima nekaj povedati.' Rekel je jug. Ko sta OutKast razvijala svoj zvok, se je razvijalo tudi njuno delo. O jugu nista več razmišljala kot o fizičnem prostoru, ampak sta ga začela obravnavati kot kulturni fenomen," je dejala Bradleyjeva za Crack Magazine.

Upa, da se bodo študenti naučili, da je literatura več kot le drža. "Vse s sporočilom je lahko predmet obravnave, tudi glasba," je prepričana profesorica. Bradleyjeva se je fenomenu OutKast posvetila tudi v prihajajoči knjigi Chronicling Stankonia: OutKast and the Rise of the Hip Hop South. V njej obravnava OutKast kot ustanovitelja južnjaškega hiphopa ter družbeno-kulturno okolje v zadnjih dvajsetih letih.

