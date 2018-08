Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! "Naporna" dnevna aktivnost. Foto: MMC RTV SLO Festival je čas za druženje. Foto: MMC RTV SLO Big Foot Mama so bili vrhunec četrtkovega programa. Foto: MMC RTV SLO Kopalnica v kampu. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Glasbeni festival ob Kolpi vabi z Laibachom in Magnificom Dodaj v

Premierni festival Castle Kolpa v znamenju glasbe, druženja in blata

Danes glavna na odru Laibach in S.A.R.S.

3. avgust 2018 ob 18:44

Po nekaj letih premora se je festivalsko dogajanje vrnilo ob Kolpo, a tokrat ne v Vinico, kjer je potekal Schengenfest, temveč v Faro pri Kostelu, ki gosti festival Castle Kolpa. "Pridemo zaradi druženja, ker je festival drugo okolje in ker je Kolpa fajn," je povedala ena od obiskovalk.

Fara se je od srede do nedelje spremenila v festivalski kraj. Prihod na prizorišče v popoldanskih četrtkovih urah je bil tipičen za festival: po bližnjih travnikih so bili parkirani avtomobili z registrskimi tablicami iz vse države, slišala se je takšna in drugačna "ogrevalna" glasba, dobro razpoloženi udeleženci novega festivala so se, naloženi s takšnimi in drugačnimi pripomočki, od čolnov do hladilnikov, premikali proti vhodu v kamp, redarji so imeli polne roke dela z usmerjanjem vozil, vmes pa so postopale še novinarske ekipe, ki so skušale delček utripa sredi kočevskih gozdov prenesti gledalcem in poslušalcem.

Da smo se prebili že do skorajda zadnjega kotička nagnetenega šotorišča, je bilo potrebno malce slalomiranja in predvsem dobro ravnotežje. Nočno deževje in dnevne plohe so namreč dodobra razmočile tla in neizbežno blato je poskrbelo, da nihče ni preveč čist. Organizatorji so tekom večera na več mestih namestili dolge preproge, s čimer so močno olajšali premikanje, a vendar je kamp tako poln, da je blato ponekod marsikje zmagalo. "Ne se sekirat, saj smo vsi umazani," so me tolažile Štajerke, ki so si odlično uredile domovanje za prihodnjih nekaj dni. "Kolegica je prišla iz Rogatca, jaz s Koroške, potem sva šli iz Celja v Ljubljano, kjer smo pobrale še tretjo prijateljico," je popotovanje v Faro opisala Korošica. Za večino je glavni namen obiska festivala druženje. "Super se je družiti v drugačnem okolju, festivali imajo tako posebno energijo, okolica je lepa, Kolpa pa že tako krasna," je razlog, zakaj se je odločila za prihod, povedala Jasna iz Ljubljane. Njena prijateljica je domačinka, Anja iz Kočevja. "Nisem še nikoli šla na festival za več kot 1 dan. Vedno me je, zanimalo, kako to izgleda. Pa seveda, ker je priročno blizu doma, je bila to idealna šansa. Super je, videla sem že veliko znancev, ki jih sicer vidim zelo poredko." Mogoče je pogled na seznam nastopajočih za koga premalo ambiciozen, češ sama ista imena na glasbenih dogodkih, a kot jasno kaže tudi odziv obiskovalcev, je za večino glavni namen obiska festivala predvsem druženje. Vseeno pa se nadejamo, da se bodo organizatorji s smotrnim načrtovanjem razvoja festivala sčasoma upali več.

Čeprav se je festival uradno začel v četrtek, je svoja vrata odprl že v sredo, ko so nastopili Koala Voice, 2B in Allstar Orchestra. Četrtkov večerni program je tekom dneva doživel rošado in tako je večerno dogajanje odprla hrvaška zasedba Hladno pivo, ki bi po prvotnem načrtu morala nastopiti na koncu, potem pa so se do konca noči zvrstili še Stray Train, švedska rapmetal zasedba Clawfinger in domača rockerska skupina Big Foot Mama, ki je pred oder privabila največjo množico. Pester večer so že krepko v noči na petek zaključili Prismojeni profesorji bluesa. Na vzporednem odru, v areni so glasbo vrteli DJ-ji Mike Prob, Sander Logar, Matt The House Fox in Leon B, ki je s plesnimi ritmi obiskovalce popeljal v sončni vzhod.

Jutro v kampu je razkrilo posledice prve prave festivalske noči: nekateri še vedno sploh niso zatisnili oči in so v jutro stopili ob kruljenju rockerskih himen, drugi so "prešaltali" že na romantične melodije ta teden umrlega Oliverja Dragojevića, tretji so krmežljavo pogledovali v nebo, kajti tudi za danes so napovedane nove plohe. V glavnem šotoru ob glavnem odru, kjer je gostinska ponudba ob zmernih cenah pestra, od klasičnih burgerjev do mehiške hrane in juhic, je že dišalo po kavi, prizorišče pred glavnim odrom, ki so ga že pred dogajanjem posuli z žagovino, zato tam ni bilo težav z blatom, pa je bilo že popolnoma pospravljeno. K temu, da tla niso nastlana s plastičnimi kozarci, gotovo delno pripomore to, da vsak vrnjen kozarec prinese dobropis 50 centov.

Čez dan glavno prizorišče Kolpa

Dopoldansko dogajanje se je ob hitrem višanju temperature preselilo streljaj proč ob Kolpo. Tik pred vstopom na "plažo" je še tretje festivalsko prizorišče, ki obratuje tekom dneva. Čeprav je Kolpa precej hladna, to številnih ni ustavilo, da se ne bi osvežili v njej, večina pa je lenobno poležavala in nabirala moči še za dva dneva festivala. Danes bo po napovedih organizatorjev vrhunec festivala, na glavnem odru bodo glavne zvezde večera Laibach in S.A.R.S., poleg njih pa bodo nastopili še Happy Ol'McWeasel, Jackson ter Gramophonedzie Live Experience, v areni pa bodo nastopili Chatte Noire, D Kokks, Maniacs in Charlie Butter Fly, dogajanje pa bodo dopolnili še MC Mike, Jackie DJ, Angel Anx in Shipe. Na sobotni sklepni večer bodo na glavnem odru nastopili Hamo & Tribute 2 Love, Brkovi in Ice On Fire, vrhunec dogajanja bo s koncertom Magnifica, večer pa bo sklenil Plavi orkestar. Na plaži bodo nastopili Lost Void, Sillycons, The Wet in Lumberjack, v areni pa bo med drugim svojo glasbo predstavil tudi DJ Paolo Barbato.

