Slovenski glasbeniki, ki so zaznamovali leto

Pregled slovenske glasbe v letu 2017

29. december 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Tisto, kar lahko prešteješ, nič ne šteje. Tistega, kar šteje, pa se ne da prešteti," je v MMC-jevem intervjuju poudaril Iztok Mlakar. In (nevede) dal iztočnico za pregled leta na domačem glasbenem prizorišču.

Ker številke ne lažejo, je z 12.000 obiskovalci in razprodanimi Stožicami nesporni domači kralj koncertnih dvoran postal Magnifico. Z 2,6 milijona ogledov je na prvem mestu videospotov z največjim številom ogledov na YouTubu Challe Salle s skladbo Lagano. Na letni lestvici SloTop50, ki jo samodejno obračunava združenje SAZAS, je na vrhu največkrat predvajanih domačih skladb Heart Of Gold v izvedbi dua BQL (v skupnem seštevku zaseda drugo mesto - takoj za skladbo Eda Sheerana Shape Of You).

46 koncertov so letos ob izidu albuma 3P nanizali Hamo & Tribute 2 Love (med drugim so razprodali Kino Šiška in Cvetličarno). Perpetuum Jazzile so se potegovali za nominacijo za prestižno nagrado grammy v štirih kategorijah. Na koncu so ostali praznih rok, a z razprodano Halo Tivoli, kjer so pred 4.500 obiskovalci predstavili svoj nov program Le Spectacle.

Največ kilometrov doma in po svetu so tudi letos naredili Laibach - njihov najbolj odmeven koncert v tujini letos (natančneje v Južni Koreji) je bil oddaljen 8.538 kilometrov. A bolj kot s kilometri je zasedba pritegovala pozornost s turnejo ob izdaji albuma Also Sprach Zarathustra, ki jo bodo nadaljevali v prihodnjem letu.

Ker so "naj stvari tri", so svoje moči na skupni turneji združili Dalaj Eegol, Klemen Klemen in Zlatko, ki so se povezali pod imenom Trije kralji. Tri večere zapored je znova v Cankarjevem domu razprodal Vlado Kreslin, medtem ko je Gal Gjurin napovedal izdajo treh studijskih albumov in knjigi na velikem koncertu v Gallusovi dvorani, ki ga je poimenoval Moč jeseni. V razprodani Gallusovi dvorani pa je bilo letos mogoče slišati tudi predrugačene izvedbe Avsenikovih klasik v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

In če ostanemo strogo pri številkah: najbolje prodajan album na svetu v prvi polovici leta, album DAMN. raperja Kendricka Lamarja, končuje skladba Duckworth. Ta je posebna, kajti v njej je uporabljen 'glasbeni vzorec' skladbe Ostavi trag legendarne jugoslovanske skupine September. A vse le ni v številkah.

Naš izbor izvajalcev, dogodkov in skladb, ki so zaznamovali iztekajoče se leto, lahko preverite v spodnji infografiki.

Klavdija Kopina