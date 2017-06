Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prodigy je izgubil boj z dolgoletno boleznijo v 43. letu starosti. Foto: Reuters Duo je nazadnje nastopil v Sloveniji pred dobrim letom in pol. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo Prodigyja iz ikonične raperske zasedbe Mobb Deep

Raper umrl v 43. letu starosti

20. junij 2017 ob 21:11

Koncert v Las Vegasu je bila zadnji za polovico dua Mobb Deep, 42-letnega raperja Prodigyja, ki je nekaj dni po nastopu zgubil boj z boleznijo, ki ga je spremljala celo življenje.

Prodigy po koncertu v Las Vegasu pristal v bolnišnici zaradi zapleta, ki ga je povzročila srpastocelična anemija, je poročal tabloid TMZ. "Z žalostjo potrjujemo, da nas je zapustil naš dragi prijatelj Albert Johznson, ki ga milijoni oboževalcev po svetu poznajo pod imenom Prodigy iz legendarnega rap dua Mobb Deep," je zapisal publicist skupine v sporočilu za javnost.

"Prodigy je bil pred dnevi hospitaliziran po koncertu v Las Vegasu zaradi zapleta, ki ga je povzročila srpastocelična anemija. Večina njegovih oboževalcev ve, da se Prodigy s to boleznijo bori že od rojstva. Natančni vzrok smrti pa še ni znan," je še zapisal publicist po poročanju britanskega Independent.

Težkokategorni dvojec iz newyorškega Queensbridgea je Prodigy tvoril s svojim partnerjem Havocom. Na glasbeno prizorišče sta prišla leta 1993, ko sta izdala prvenec Juvenile Hell, ki pa je ostal razmeroma neopažen. Kljub temu sta prišla na radar založbe Loud Records.

Preboj jima je uspel dve leti kasneje, ko sta pod mentorstvom producenta Q-Tipa izdala album The Infamous, ki je dala enega največjih draguljev hip hop glasbe Shook Ones Pt. I”, ne gre pa spregledati niti ostalih singlov z albuma, kot sta Survival of The Fittest in Give Up the Goods, ki so Mobb Deep zacementirali na vrhu uličnega rapa.

Slovenijo je skupina obiskala pred dobrim letom in pol. "Ni zabave, kot je Mobb Deep zabava, ker se ta nikoli ne konča," so bile preroške besede Prodigyja, ki so se lani febuarja v Cvetličarni ob njegovem partnerju v "zločinu" Havocu in producentu Ski Beatzu, spremenile v resničnost.

Prodigy in Havoc sta se takrat sprehajala med starimi in novejšimi skladbami brez preskakovanja besedil. Prodigy pa je še enkrat več dokazal, da njuna moč leži v liriki, ki zaživi na odru tudi brez kakršnega koli 'beata'.

Utrinke s koncerta v Cvetličarni si lahko pogledate v spodnjem prispevku iz oddaje Aritmija.

K. K.