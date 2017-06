Uresničene sanje Alanis - album Jagged Little Pill bo zaživel kot muzikal

Najmlajša dobitnica grammyja za album leta

7. junij 2017 ob 08:18

New York - MMC RTV SLO/STA

Album Jagged Little Pill kanadske izvajalke Alanis Morissette bo prihodnje leto zaživel v obliki muzikala, nad čemer je glasbenica navdušena.

Glasbo s plošče bo muzikal spremenil v "sodobno in večgeneracijsko družino in njeno kompleksnost ter se dotaknil vprašanj spolne identitete in rase", so napovedali producenti. Uprizorili ga bodo maja prihodnje leto v nekomercialnem gledališču American Repertory Theater.

Muzikal bo režirala Diane Paulus, umetniška vodja gledališča pri harvardski univerzi v Cambridgeu v zvezni državi Massachusetts, ki je vodila oživitve broadwayskih muzikalov Lasje in Pippin. Libreto bo napisal Diablo Cody, avtor scenarija za filmsko uspešnico o najstniški nosečnosti Juno.

Eden najbolj prodajanih albumov vseh časov

Alanis Morissette je navdušena nad sodelovanjem Diane Paulus in Codyja, s prihajajočim muzikalom pa so se ji "uresničile sanje glasbenega gledališča". Režiserka in libretist "globoko osebne pesmi, ki so del njene duše, že prestavljata na povsem drugo raven upanja, svobode in kompleksnosti", je dejala.

Jagged Little Pill velja za enega ključnih albumov v času razcveta alternativnega rocka v 90. letih. Vplive grungea je glasbenica razširila s popzvokom, v besedilih pa se je osredotočila na tematiko nasilja in neuspešnih razmerij. S pesmimi, kot so You Oughta Know, You Learn in Hand in My Pocket, je bila plošča sprejeta kot izjava ženske samozavesti. Postala je velika uspešnica in se uvrstila na seznam najbolj prodajanih albumov vseh časov. Zanjo je Alanis Morissette pri 21 letih dobila tudi grammyja za ploščo leta in s tem postala najmlajši glasbenik s to prestižno nagrado.

A. P. J.