Adriana Lima: Nisem kriva za slabe odločitve Matta Harveyja

Zanika vse obtožbe

14. maj 2017 ob 11:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znana manekenka Adriana Lima je komentirala niz obtožb, ki pravi, da je ona kriva za suspenz nekdanjega partnerja Matta Harveyja s treh tekem Metsov.

Metalec ekipe New York Mets Matt Harvey je pred časom polnil naslovnice, saj se ni prikazal na eni izmed tekem ter mu je vodstvo kluba prepovedalo igrati na naslednjih treh.

Sprva je bilo rečeno, da ga na tekmo ni bilo zaradi močne migrene. Ko pa je na njegov dom prišel predstavnik kluba, so ugotovili, da gre v bistvu za posledice pitja alkohola. The New York Post je poročal, da se je pijančevanju prepustil, potem ko je izvedel, da je bila manekenka na večerji z nekdanjim partnerjem Julianom Edelmanom.

"Moja krivda je," je 28-letnik pozneje pojasnil na novinarski konferenci. "Tisti večer sem se preveč zapustil in enostavno nisem bil pripravljen igrati. Za to v celoti prevzemam krivdo."

35-letna manekenka je o incidentu ves čas molčala, čeprav so jo oboževalci Metsov takoj napadli, da je ona kriva za vse skupaj. "Za Metse si uničila celotno sezono," je svojo kritiko izrazil uporabnik družbenega omrežja Instagram in na to se je Limova tudi odzvala. "Nisem. Vsaka zgodba ima dve plati, vi pa ste slišali zgolj eno."

Kot poroča People, tudi viri blizu para pravijo, da incident ni njena krivda. "Precej noro bi bilo sklepati, da je ona kriva za njegove slabe odločitve."

Lima in Harvey sta bila skupaj prvič opažena marca letos in ljubezenskih gest v javnosti nista niti poskušala skrivati. A konec romance je sledil kmalu po tem, ko se je manekenka zabave po letošnjem Met Gala udeležila z Edelmanom, par pa se je večino časa spogledoval.

