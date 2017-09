Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 40-letni igralec bo med drugim nastopil tudi v prihajajoči novi sezoni serije Vikingi. Foto: Reuters Rhys Meyers se je z Maro Lane začel sestajati leta 2014, dve leti za tem pa sta se poročila. Foto: Reuters Sorodne novice Zvezdnik serije Tudorji je poskušal narediti samomor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alkoholizirani Jonathan Rhys Meyers zapustil letališče v spremstvu policista

Igralec se bori z depresijo in odvisnostjo od alkoholizma

10. september 2017 ob 17:09

Dublin - MMC RTV SLO

Po spletu so zaokrožile fotografije nekdanjega zvezdnika serije Tudorji Jonathana Rhysa Meyersa, kako se v alkoholiziranem stanju opoteka po dublinskem letališču in ga posledično zapusti v družbi policista.

Igralec se je na trenutke boril, da ostane na nogah, je poročal britanski Mirror. Nekaj časa je taval po letališču s škatlico cigaret v svojih rokah, nato pa so do njega pristopili varnostniki in ga pospremili do sedišča. Potniki, ki so se zadrževali na letališču, ga sprva niso prepoznali. Do njega je prišel policist in ga v spremstvu neznanega moškega (ki je igralcu pomagal pri ohranjanju ravnotežja) peljal proti izhodu.

Pripetljaj je na družbenem omrežju Instagram komentirala njegova žena Mara, ki je poudarila, da je 40-letnik ozdravljen alkoholik, ki se je k pijači znova zatekel po novici, da je doživela spontani splav. "Z veliko žalostjo vam odpirava svoja srca, z vami deliva novico, da sva izgubila drugega otroka, še preden se je rodil. Otroka sva močno pričakovala (še posebej J, ki novice ni prenesel najbolje) in še vedno ugotavljava, kako shajati z izgubo," je zapisala igralčeva soproga.

Ob tem je dodala, da se igralec že vrsto let bori z depresijo, ki je posledica zlorabe v preteklosti, in tudi z alkoholizmom. "Bil je sposoben spremeniti vsako grdo stvar in bolečino v svojem življenju v umetnost. In je najmočnejša oseba, ki jo poznam. Ne poznam nikogar, ki je preživel toliko, kot je on, in še vedno doživel njegovo stopnjo uspeha," je še nadaljevala v zapisu Mara in dodala: "Včasih je treba narediti dva koraka naprej in enega nazaj."

Zahvalila se je tudi družini in prijateljem, ki jima pošiljajo lepe želje in pozitivno energijo, vsem drugim pa je sporočila: "Moj mož je Irec, ki se bori z alkoholizmom in depresijo, medtem ko žonglira med službami in se bori z žalostjo." Par je lani decembra pozdravil svojega prvega otroka Wolfa.

