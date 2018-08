Angelina obtožila Brada, da ne plačuje preživnine za otroke

Ločitveni postopek traja od septembra leta 2016

8. avgust 2018 ob 10:12

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Angelina Jolie in Brad Pitt po skoraj dveh letih od vložitve zahteve za razvezo še vedno nista ločena, zato je igralka prek odvetnika na sodišče posredovala papirje, v katerem je jasno zapisala, da si želi "v koledarskem letu 2018 postati samska".



V dokumentu je igralka, režiserka in humanitarka nekdanjega partnerja tudi obtožila, "da po njunem razhodu ni plačal omembe vredne preživnine za otroke" in čeprav sta se neformalno o plačevanju preživnine večkrat dogovorila, "tega redno ne upošteva". Bradovi podporniki se s tem ne strinjajo, neimenovani vir je dejal, da "Brad izpolnjuje svoje obveze".

Joliejeva je zahtevo za ločitev vložila septembra leta 2016. Hollywoodska zvezdnika sta bila poročena dve leti, pred tem pa sta bila še deset let v zvezi. V tem času sta veljala za enega najvplivnejših in najbolj obleganih igralskih parov. V tem času sta dobila tri otroke, še tri pa je Angelina posvojila, ko je bila še samska. Brad je uradno oče vseh.

Angelina hoče biti edina skrbnica

Njuna pravljica se je na presenečenje mnogih pred dvema letoma nenadoma sesula v prah, ločitveni postopek pa je dolgotrajen, zapleten in na trenutke tudi umazan. Angelina zahteva, da sama postane skrbnica vseh šestih otrok, Brad pa želi skupno skrbništvo. Kot razlog za ločitev sta navedla "nepremostljive razlike". Zaradi obtožb, da ima Pitt težave z alkoholom in da je bil do otrok nasilen, je njegovo vedenje preverilo več socialnih ustanov, celo Zvezni preiskovalni urad (FBI), a nobena ni našla obremenilnih dokazov proti njemu.

Pitt je v nekem intervjuju lani dejal, da je nehal piti, da je odšel na zdravljenje in da sta se z Angelino dogovorila, da bosta opustila "ujedljivo sovraštvo" in skupaj skušala rešiti vsa odprta vprašanja. A tega igralka očitno ne upošteva. Junija je v javnost prišel sodni spis, v katerem je sodišče od Angeline zahtevalo, naj svojim otrokom jasno pove, da "jim škodi, da nimajo nikakršnih stikov s svojim očetom, da so z očetom varni in da je izjemno pomembno imeti zdrave in dobre odnose z obema staršema".

Sedem mladoletnih otrok

"Če bo dostop otrok do očeta še naprej oviran, bi to lahko skrajšalo čas, ki ga preživijo z materjo, sodišče pa bi lahko za primarnega skrbnika imenovalo tudi očeta," so zapisali. Skupaj imata sedem mladoletnih otrok – 16-letnega Maddoxa, 14-letnega Paxa, 13-letno Zaharo, 12-letno Shiloh in dvojčka, devetletna Vivienne in Knoxa.

A. P. J.