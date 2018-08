Asia Argento zanika vse obtožbe spolnega nadlegovanja

Glasna zagovornica gibanja #MeToo

21. avgust 2018 ob 19:54

New York - MMC RTV SLO

Italijanska igralka, ki je obtožena spolne zlorabe, zaradi katere naj bi 22-letnemu igralcu Jimmyju Bennettu plačala 380.000 dolarjev, vse obtožbe zanika.

"Strogo zanikam in nasprotujem obtožbam iz članka The New York Timesa," je pojasnila v izjavi, s katero se je nanašala na zgodbo, ki jo je kot prvi razkril ravno omenjeni časnik.

"Sem zelo šokirana in prizadeta zaradi novic, ki so popolnoma lažne. Z Bennettom nikoli nisva imela kakršnega koli intimnega razmerja." Dodala je, da sta bila zgolj prijatelja, vse do trenutka, ko je lani jeseni Bennett od nje po njeni izjavi o Harveyju Weinsteinu nenadoma in nepričakovano zahteval denar, še poroča ameriški tabloid People. V primeru, da mu igralka ne bi plačala, je grozil, da jo bo tožil za 3,5 milijona dolarjev zaradi "namerne povzročitve čustvene stiske in napada".

Igralka pravi, da se je mladenič nanjo obrnil, saj je vedel, da ima njen nekdanji partner, pokojni kuhar Anthony Bourdain, ogromno denarja in bo zadevo rešil zasebno. "Anthonyja je bilo strah negativne publicitete, ki bi jo nad naju lahko prinesla tako nevarna oseba, kot je Bennett," je še pojasnila Argentova. "Zato sva se soglasno odločila, da bova Bennettu finančno pomagala, v upanju, da naju ne bo več nadlegoval."

Kot je poročal The New York Times, naj bi Bennetta, ki je bil takrat star 17 let in dva meseca, najprej poljubljala, potem pa ga brez njegove privolitve oralno zadovoljila in imela z njim spolni odnos.

Argentova je sicer ena izmed več kot 60 žensk, ki nekdanjega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožujejo spolnih napadov in nadlegovanja, nekatere pa tudi posilstva. Sama je oktobra lani izjavila, da jo je Weinstein leta 1997 na silo oralno zadovoljil, pozneje pa je imela z Weinsteinom pogosto spolne odnose po svoji volji.

P. B.