Bo naslednji kraljevi otrok deklica z imenom Alice?

Obiskovalci stavnic najpogosteje izbirajo ravno to ime

5. september 2017 ob 09:20

London - MMC RTV SLO

Le nekaj ur po oznanilu iz Kensingtonske palače, da princ William in Kate pričakujeta tretjega otroka, so stavničarji že sestavili ožji seznam najverjetnejših imen prihajajoče princese oz. princa.

Na splošno očitno velja prepričanje, da vojvodinja Cambriška pod srcem nosi deklico, saj je povsem na vrhu najverjetnejših imen tretjega otroka bodočega britanskega kralja ime Alice - sodeč po stavnici Ladbrokes, je za to možnosti 7:1. Sledita Arthur in Victoria (10:1), nato Alexandra in Alexander (12:1), potem pa še: Albert, Philip, Elizabeth, Henry, Grace, Mary, Charles, Thomas, Jack in Diana (25:1). Povsem na konec lestvice so pri Ladbrokesu hudomušno uvrstili ime Donald (po aktualnem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu), a prav veliko ljudi ni stavilo nanj, tako da možnosti za to ime ostajajo pri 50:1.

"Zgodnje stave kažejo, da si ljudje želijo, da bi Kate in Will dobila še eno punčko, ki bi jo poimenovala Alice. Ni presenečenje, da je na vrshu pristalo relativno običajno, a še vedno kraljevsko ime," je za britanski Telegraph dejal tiskovni predstavnik omenjene stavnice.

Ob tem je poudaril, da so poznavalci kraljeve družine že nekaj časa sumili, da se bo družina vojvode in vojvodinje Cambriških povečala, kar nakazujejo tudi stave: "Očitno so bili prepričani, da v naslednjih tednih prihaja tovrstno oznanilo, in s širokim nasmehom jim bomo izplačali, kar so zaslužili na podlagi svoje slutnje."

"Kate je želela še enega takoj po rojstvu Charlotte"

A očitno ni šlo le za slutnje. Že prejšnji teden je namreč več britanskih tabloidov namigovalo, da je na poti nov kraljevi otrok. Kate naj bi si, je že pred slabim tednom poročal ameriški US Weekly, še enega otroka zaželela že kmalu po rojstvu drugorojenke Charlotte pred dobrima dvema letoma, a sta se z Williamom strinjala, da bi bil še en otrok v tistem trenutku prevelik zalogaj. Zdaj, ko je štiriletni George prestopil šolski prag in ima Charlotte že dobri dve leti, se jima je zdel primeren čas.

Sočasno pa je menda Kate k nosečnosti spodbudilo še eno dejstvo: družine naj bi si želela tudi njena mlajša sestra Pippa, ki se je pred tremi meseci poročila s finančnikom Jamesom Matthewsom, s katerim zdaj "delata na otroku". Sestri si namreč že od malega želita, da bi bili noseči sočasno in tako druga drugi predstavljali še dodatno oporo, še piše Mercury News.

Tudi tretja nosečnost v znamenju hude slabosti

Kot smo šporočali, so v ponedeljek iz Kensingtonske palače sporočili, da "njuni visokosti vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem oznanjata, da vojvodinja pričakuje tretjega otroka". "Tako kraljica kot njuni bližnji so novice izjemno veseli," so še zapisali in dodali, da tako kot pri prejšnjih nosečnostih vojvodinja trpi za hudo obliko nosečniške slabosti (gre za hiperemezo, ki se menda pojavi le pri odstotku nosečnic), ki jo je v posteljo položila za skoraj ves čas prve nosečnosti in del druge.

T. K. B.