Bode Miller in zgodba o neskončnem slovesu - vrnitev načrtuje pri 40 letih

Spor s Headom zavlekel vrnitev na bele strmine

30. december 2016 ob 12:39

New York - MMC RTV SLO

Če ste mislili, da se Tina Maze dolgo poslavlja z belih strmin, v zadnjem času niste kaj dosti spremljali sage Bodeja Millerja. Najboljši ameriški smučar vseh časov, ki v zadnjih dveh letih praktično ni smučal, namreč vrnitve na bele strmine še kar ni odpisal.

A kot kaže, še ne to sezono. Pa ne, ker ne bi poleti treniral ali ker bi še celil poškodbo, ampak zaradi spora s svojim nekdanjim opremljevalcem smuči Headom. Miller, ki bo prihodnje leto dopolnil 40 let, kar so za smučarske razmere več kot samo zrela leta, je letos na vsak način hotel tekmovati na relativno neznanem ameriškem opremljevalcu Bomber, za katerega je razvil smuči. A pogodba s Headom, za katerega je smučal deset let, mu tega ne dovoljuje.

Enfant terrible smučanja je pogodbo s Headom prekinil lani in ga zapustil skupaj s svojim serviserjem, a mu klavzula narekuje, da še dve leti po izteku zadnje pogodbe ne more tekmovati na drugih smučeh kot na Headovih. Miller je bil ogorčen in na začetku meseca vložil tožbo proti nizozemskemu podjetju na sodišču v Kaliforniji, češ da mu Head "preprečuje opravljanje svojega poklica", a je sodnik tožbo pred dnevi ovrgel, saj naj Kalifornija ne bi imela pristojnosti za tovrstne primere.

Millerja ima dovolj tudi Headov športni direktor, Avstrijec Rainer Salzgeber, ki je nedavno navrgel, da je "bolje, kadar ne smuča, to je jasno". Kasneje je za AP dejal, da bi Head Millerja sprejel nazaj, a da misli, da to Američanu tako ali tako ni v interesu. "Ne pričakujem, da si nas želi poklicati, ker tu ne gre za pravo tekmovalno smučanje, sicer bi moral biti resnično pripravljen," je povedal Salzgeber.

Dosegel vse, kar se doseči da

Miller je v svoji dolgi in bogati karieri dosegel praktično vse, kar se v smučarskem svetu doseči da - 33 zmag za svetovni pokal (v vseh disciplinah), dva velika kristalna globusa, šest malih globusov, šest olimpijskih medalj, med njimi tudi zlato, in štiri naslove svetovnega prvaka (v različnih disciplinah). Ima pa nedvomno še več zapravljenih priložnosti, še več spektakularnih padcev po "zeleni luči", še več "skoraj zmag", ki so se sprevrgle v boleče ničle.

In čeprav je vedno trdil, da je zanj cilj vožnja pod njegovimi pogoji, ne pa kompromisni rezultat, je dejstvo, da so se ga porazi dotaknili. Predvsem osmo mesto na olimpijskem smuku v Sočiju leta 2014, neosvojen smuk v Kitzbühlu in jasno padec na superveleslalomu na svetovnem prvenstvu v Vailu februarja lani, kjer se je skušal po poškodbi vrniti v beli cirkus. Čeprav je na vmesnih časih vodil, je Miller v drugi polovici v svojem slogu padel in si strgal kito. Od takrat dalje ni več tekmoval.

Trener še vedno računa na Millerja

Za letos je Miller, ki se mu je novembra rodil četrti otrok, načrtoval veliko vrnitev - in to na Bomberju, zagonskem podjetju, v katerega je vložil kar nekaj denarja. A se je izšlo drugače. Zdaj je glavni ameriški trener Sasha Rearick za AP povedal, da mu je Miller povedal, da ne načrtuje več prihoda januarja na trening v Evropo. "Poslal mi je SMS: Računaj name v prihodnje. Vrnil se bom. Za ta januar pa stvari zame preprosto ne kažejo najbolje," je povedal Rearick.

Miller bo tako raje, kot da bi se uklonil Headu, čakal na prihodnjo sezono, ko bo lahko tekmoval z Bomberjevimi smučmi, morda pa se nepredvidljivi Američan po tiho spogleduje celo z olimpijskimi igrami v Pjongčangu leta 2018. Če je to v načrtu, hoče Rearick od Millerja, da začne nemudoma trenirati - tudi, če ne sme tekmovati. "Upam, da se vrne in upam, da spravimo pod streho celotno pripravljalno obdobje. To bo ključno," razlaga Rearick. "Če se odločimo za to, potem ne bodimo polovičarski. Ne samo en trening tu in en v Koloradu. Pojdimo na polno in začnimo takoj. O tem se bom prihodnji teden pogovarjal z njim."

Smučar, ki je svoj čas veljal za izjemnega inovatorja na smučeh, na treningu v Koloradu prejšnji mesec ni deloval nič kaj prepričljivo in je redno zaostajal za reprezentančnimi kolegi, zato so se v ekipi spraševali ne le o Millerjevi fizični formi, ampak tudi o njegovi opremi. Rearick sicer na taka vprašanja zamahne z roko, češ, to je Bode Miller, oprema je drugotnega pomena.

Rearick tudi resnično verjame, da bi Miller lahko svojim šestim medaljam v Pjongčangu dodal še eno: "Bode bo nekaj storil. Ampak najprej se bo moral uvrstiti v ekipo za OI," opozarja. "Za smuk imamo močno ekipo. Ampak od Bodeja pričakujem, da bo prišel sem, trdo delal, napadal in v ekipo vnesel ljubezen do tega športa. Nobenega dvoma ni, da Bode ljubi smučanje bolj kot večina ljudi, obožuje tekmovati in dati vse od sebe ter izraziti samega sebe na strmini, to od njega tudi pričakujem, pa če je 40, 41 ali ko je bil 24."

K. S.