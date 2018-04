"Brad ni bil tako srečen, odkar je spoznal Angelino"

Našel novo ljubezen

14. april 2018 ob 17:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Prijatelji znanega igralca sporočajo, da je Brad Pitt neverjetno srečen in sproščen, odkar je spoznal arhitektko Neri Oxman, s katero preživlja vedno več časa.

Kot ekskluzivno poroča Us Weekly, naj bi se 54-letni igralec z 42-letno profesorico videval že šest mesecev, v njeni družbi pa naj bi dobesedno žarel.

Oxmanova dela na univerzi MIT v Massachusettsu kot vodilna raziskovalka v njihovem tehnološko-oblikovalskem laboratoriju, sicer pa je znana po svojih umetniških delih, v katerih spaja oblikovanje, biologijo, računalniško obdelavo in inženiring materialov, pri čemer redno uporablja 3D-tiskanje.

Pitta naj bi sprva očaral predvsem njen videz, zelo kmalu pa je bil navdušen tudi nad njeno osebnostjo in inteligenco. "Specializirana je za oblikovanje, zato lahko rečemo, da je bila to ena prvih stvari, ki so pri njem vzbudile zanimanje. Poleg tega pa je zelo strastna, pametna in na splošno talentirana ter ekstrovertirana, družabna, živahna in ljubeča."

"Vsi imajo radi Neri. Najde način, da se z njo počutiš kot edini človek v natrpanem prostoru," je še dodal prijatelj. "Biti okrog nje je zelo podobno občutku, kot bi letel visoko nad gorami." Z vsem tem ji je uspelo očarati tudi igralca, ki je zdaj "po dolgem času znova nasmejan".

Spoznala naj bi se novembra lani - prek arhitekturnega projekta na MIT-u - Oxmanova pa je prva ženska, s katero igralca povezujejo od septembra 2016, ko se je razšel z Angelino Jolie - še vedno se ukvarjata z ločitvenimi postopki in delitvijo skrbništva za Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh in dvojčka Knoxa ter Vivienne.

P. B.