Čarovnik David Blaine pod plazom obtožb o spolnih zlorabah

Blaine je že zanikal vse obtožbe

29. oktober 2017 ob 09:47

New York - MMC RTV SLO

Čarovnik in iluzionist David Blaine se sooča z obtožbami o spolni zlorabi tako na Otoku kot na drugi strani luže. Blaine se je že izrekel za nedolžnega.

Najprej se je oglasila nekdanja manekenka Natasha Prince, ki je obtožila Blaina, da jo je posilil v njenem domu sredi Londona pred več kot desetletjem. Toda čarovnik vztraja, da je šlo v njunem primeru za sporazumni odnos. Nekdanje dekle z naslovnice revije Vogue se je z manekenstvom začela ukvarjati pri 15 letih in se je pojavila na vsaj 25 naslovnicah revij. Sodelovala je v kampanjah modnih hiš Louis Vuitton, Levi's in Diesel.

Kot je danes 35-letna Princeva dejala za The Daily Beast, sta se z Blainom prvič srečala v nočnem klubu v Knightsbridgu poleti 2004 in že naslednji dan po srečanju jo je povabil v hišo pri prijatelju. "Mislila sem si: 'OK, res sem mu všeč.'," je razlagala. Vabilo je sprejela, toda zadnja stvar, ki ji je ostala v spominu, je, da ni do konca popila svoje pijače.

Le šest dni po njenem pričevanju se je oglasila še ena domnevna Blainova žrtev, in sicer Otočanka, ki trdi, da jo je Blaine zlorabil leta 1997 v New Yorku.

"Moja stranka vehementno zanika vse obtožbe, da je posilil ali spolno zlorabil kakršno koli žensko. Še posebej zanika posilstvo ženske leta 2004. Še več - če bo prišlo do kakršne koli policijske preiskave, bo moja stranka sodelovala, ker ne skriva nič," je dejal Blainov odvetnik.

K. K.